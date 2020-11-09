Пресс-служба аппарата президента сообщила, что премьер-министр и исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост президента США.

В поздравительной телеграмме Жапаров отметил, что сейчас США находятся на историческом этапе своего развития и пожелал американскому народу достигнуть новых высот.

По словам и.о. президента, Кыргызстан «всегда уделял особое внимание взаимовыгодному развитию кыргызско-американских отношений».

«С большим удовлетворением отмечаю, что переговоры по проекту базового соглашения о сотрудничестве продвигаются вперед. Я уверен, что совместные усилия выведут кыргызско-американские отношения на новый качественный уровень на благо обоих народов», — сказал Жапаров.

Премьер-министр также пожелал Джозефу Байдену крепкого здоровья и успехов в его начинаниях, а народу США — мира и процветания.

3 ноября в США прошли выборы президента, 7 ноября стало известно, что кандидат от демократов Джо Байден выиграл выборы президента США и станет 46-м главой государства в истории этой страны.

Камала Харрис станет первой женщиной на посту вице-президента США, она также станет первой афроамериканкой и азиаткой на столь высокой должности.

В июле 2015 года власти Кыргызстана под руководством бывшего президента Алмазбека Атамбаева в одностороннем порядке денонсировала с США соглашение о сотрудничестве. В 2019 году экс-президент Сооронбай Жээнбеков сообщил, что готовится проект нового соглашения. Пока документ не был не подписан.