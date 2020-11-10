Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин в ночь на 10 ноября подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе (Арцах).
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян также заявил, что дал согласие закончить войну.
Президент России Владимир Путин сообщил, что договор начинает действовать с 00:00 по московскому времени 10 ноября.
Согласно заявлению, полное прекращение огня начинается 10 ноября. Кроме того, в регион вводятся российские миротворцы – они останутся в зоне конфликта на пять лет с автоматическим продлением, пока одна из сторон не откажется от этого. По словам Путина, миротворцы вооруженных сил России уже прибыли в Карабах.
Стороны договорились о том, что Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики».
Кроме того, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и обязуются обменяться военнопленными и телами погибших, а все транспортные узлы в Карабахе разблокируются.
Издание РИА Новости выложило текст совместного заявления России, Армении и Азербайджа по Карабаху:
В ходе военного конфликта с обеих сторон при обстрелах погибли более 100 мирных жителей.
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном произошло в конце сентября – война длилась более 40 дней.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября заявил, что азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль город Шуши — второй по величине населенный пункт в непризнанной республике.
9 ноября в НКР подтвердили, что контроль над городом потерян, а силы противника уже находятся на подступах к Степанакерту.
Ереван сообщал, что за все время военных действий с его стороны погибли более тысячи военных. Азербайджан информацию о потерях не разглашал. Перемирие в регионе объявлялось несколько раз с момента обострения конфликта, но обе стороны обвиняли друг друга в его нарушении.
Заявления лидеров
Армения и Азербайджан заключили соглашение о прекращении военного конфликта в Нагорном Карабахе при посредничестве России. Путин и Алиев подписали документ по видеосвязи.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в церемонии не участвовал, но сообщил о своем согласии с условиями перемирия. Позже он опубликовал заявление на своей официальной странице в фейсбуке:
Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я принял очень и очень трудное решение для себя и для всех нас. Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00. Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа.
Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают. Также оно основано на убеждении, что это наилучшее возможное решение в сложившейся ситуации. Обо всем этом подробно расскажу в ближайшие дни.
Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения. Нам нужно анализировать годы нашей независимости, чтобы планировать свое будущее и не повторять ошибок прошлого.
Я преклоняю колени перед всеми нашими мучениками. Я преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, офицерами, генералами, добровольцами, которые защищали и защищают Родину своей жизнью. Они самоотверженно спасли армян Арцаха. Мы боролись до конца. И мы победим. Стоит Арцах. Да здравствует Армения! Да здравствует Арцах!
Заявление главы Азербайджана Ильхама Алиева, которое он озвучил в разговоре с президентом Путиным по видеосвязи, было опубликовано на его официальном сайте.
Я очень рад, что сегодня ставится точка в деле урегулирования многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, ставится конец оккупации азербайджанских земель путем согласования важных позиций, которое заняло не один час, и в общем-то не один день. Мы вышли на то урегулирование, которое я считаю отвечает интересам народов и Азербайджана, и Армении, и стран региона.
Должен сказать, что военно-политическое урегулирование конфликта, которое мы сейчас видим, уверен, что приведет к долгосрочному миру, к согласию в нашем регионе и положит конец противостоянию и кровопролитию.
Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт — один из самых длительных конфликтов в нашем регионе, на пространстве Евразии, и то, что он сегодня подходит к своему концу, является историческим событием и историческим событием, в первую очередь, для народа Азербайджана, который освобождается от многолетней оккупации. Также это торжество норм и принципов международного права, имплементация резолюций Совета Безопасности ООН, которые оставались, к сожалению, на бумаге долгое время.
Я хотел бы выразить Вам, Владимир Владимирович, благодарность за активное участие в деле урегулирования и в предыдущие годы, и, особенно, в период горячей фазы конфликта. И то, что сегодня три руководителя стран подписывают этот документ, говорит об особой роли Российской Федерации в урегулировании этого конфликта. И уверен, что роль Российской Федерации в дальнейшей деятельности в регионе, в том числе для преодоления последствий конфликта и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией будет также весомой.
Хотел бы также выразить благодарность сегодня Президенту Турецкой Республики господину Реджепу Тайипу Эрдогану за его активное участие в деле политического урегулирования конфликта и одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым, мы создаем новый совершенно формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития. Потому что одним из пунктов также является разблокирование всех транспортных коммуникаций, что пойдет на пользу всем странам региона. Поэтому сегодня с чувством радости, чувством гордости я подписываю этот документ, и хотел бы поздравить весь азербайджанский народ с этим историческим событием. Спасибо.
Заявление президента России Владимира Путина также было опубликовано на сайте Кремля.
Сегодня, 9 ноября, Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года.
Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации.
Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших.
Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России.
Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов.
Протесты в Ереване
Вскоре после того, как стало известно о подписании мирного соглашения, в Ереване начались массовые акции протеста – несколько тысяч ее участников недовольны рядом пунктов условий договора. Они также призывают граждан присоединиться к ним, скандируя: «Мы не сдадим земли».
Протестующие ворвались в здание правительства Армении, прорвав полицейский кордон. Внутри они искали премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министров кабмина, но здание оказалось пустым, поэтому демонстранты направились к его резиденции.
Позже Пашинян сообщил в фейсбуке, что протестующие обокрали его резиденцию.
«Компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие вещи украли из резиденции премьер-министра. Все это, конечно, „во имя родины“», — заявил он.
Другая группа демонстрантов достала из служебной машины и избила спикера парламента Армении Арарата Мирзояна. По данным издания РИА Новости, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Позже Пашинян отметил, что все «зачинщики сегодняшних погромов» в Ереване будут привлечены к ответственности. По его словам, по делу о нападении на спикера парламента уже есть задержанные.
Военное положение
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в стране военное положение 27 сентября 2020 года. Такое решение было принято из-за обстрела в Нагорном Карабахе.
Тогда власти Армении обвинили Азербайджан в провокации конфликта.
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян тоже объявил о военном положении.
«Нет народа более миролюбивого, чем мы. Мы не хотели войны, эта война была нам навязана, и мы должны защищать нашу Родину и свои семьи. Вся ответственность за обострение ситуации будет лежать на военно-политическом руководстве Азербайджана. Президент Азербайджана Алиев лично ответит за грядущую региональную гуманитарную катастрофу», — сказал Арутюнян.
Нагорный Карабах сообщает, что обстрел его территорий начался 27 сентября рано утром. Стреляли со стороны Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев заявил, что именно со стороны Армении утром 27 сентября были обстреляны военные позиции Азербайджана. По словам Алиева, пострадали военные и мирные жители.
«Кровь шахидов (невинно умерших) не останется неотмщенной», — сказал он в своем обращении. Лидер Азербайджана заявил, что провокации со стороны Армении стали «регулярными» и страна просто дала «достойный ответ врагу». Он обвиняет соседа в планировании оккупации азербайджанских земель.
«Азербайджан не прибегал к провокациям. Азербайджан просто защищает свои интересы, поддерживает свою позицию и открыто проводит свою политику. Мы неоднократно заявляли, что Нагорный Карабах — это земля древней истории Азербайджана, и это правда. Когда премьер-министр Армении говорит, что “Карабах — это Армения”, это ложь. Когда я говорю “Карабах — это Азербайджан”, это правда», — заявил Алиев.
Арцах
Арцах — она же непризнанная Нагорно-Карабахская республика. Азербайджан считает Арцах своей территорией. Республика была провозглашена 2 сентября 1991 года, а в декабре проведен референдум о ее независимости. После провозглашения начался четырехлетний военный конфликт между соседними Азербайджаном и Арменией. Конфликт был настолько масштабен, что перестал быть проблемой только Нагорного Карабаха.
В 1994 году был подписан Бишкекский протокол о перемирии между Арменией и Арцахом с одной стороны и Азербайджаном с другой.
Это был не первый конфликт из-за Карабаха — случались они и в 1905, 1918 годах, назревало обширное недовольство и в 1987 году.