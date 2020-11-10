В ходе военного конфликта с обеих сторон при обстрелах погибли более 100 мирных жителей.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном произошло в конце сентября – война длилась более 40 дней.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября заявил, что азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль город Шуши — второй по величине населенный пункт в непризнанной республике.

9 ноября в НКР подтвердили, что контроль над городом потерян, а силы противника уже находятся на подступах к Степанакерту.

Ереван сообщал, что за все время военных действий с его стороны погибли более тысячи военных. Азербайджан информацию о потерях не разглашал. Перемирие в регионе объявлялось несколько раз с момента обострения конфликта, но обе стороны обвиняли друг друга в его нарушении.

Заявления лидеров

Армения и Азербайджан заключили соглашение о прекращении военного конфликта в Нагорном Карабахе при посредничестве России. Путин и Алиев подписали документ по видеосвязи.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в церемонии не участвовал, но сообщил о своем согласии с условиями перемирия. Позже он опубликовал заявление на своей официальной странице в фейсбуке:

Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я принял очень и очень трудное решение для себя и для всех нас. Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00. Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа.

Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают. Также оно основано на убеждении, что это наилучшее возможное решение в сложившейся ситуации. Обо всем этом подробно расскажу в ближайшие дни.

Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения. Нам нужно анализировать годы нашей независимости, чтобы планировать свое будущее и не повторять ошибок прошлого.

Я преклоняю колени перед всеми нашими мучениками. Я преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, офицерами, генералами, добровольцами, которые защищали и защищают Родину своей жизнью. Они самоотверженно спасли армян Арцаха. Мы боролись до конца. И мы победим. Стоит Арцах. Да здравствует Армения! Да здравствует Арцах!

Заявление главы Азербайджана Ильхама Алиева, которое он озвучил в разговоре с президентом Путиным по видеосвязи, было опубликовано на его официальном сайте.

Я очень рад, что сегодня ставится точка в деле урегулирования многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, ставится конец оккупации азербайджанских земель путем согласования важных позиций, которое заняло не один час, и в общем-то не один день. Мы вышли на то урегулирование, которое я считаю отвечает интересам народов и Азербайджана, и Армении, и стран региона.

Должен сказать, что военно-политическое урегулирование конфликта, которое мы сейчас видим, уверен, что приведет к долгосрочному миру, к согласию в нашем регионе и положит конец противостоянию и кровопролитию.

Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт — один из самых длительных конфликтов в нашем регионе, на пространстве Евразии, и то, что он сегодня подходит к своему концу, является историческим событием и историческим событием, в первую очередь, для народа Азербайджана, который освобождается от многолетней оккупации. Также это торжество норм и принципов международного права, имплементация резолюций Совета Безопасности ООН, которые оставались, к сожалению, на бумаге долгое время.

Я хотел бы выразить Вам, Владимир Владимирович, благодарность за активное участие в деле урегулирования и в предыдущие годы, и, особенно, в период горячей фазы конфликта. И то, что сегодня три руководителя стран подписывают этот документ, говорит об особой роли Российской Федерации в урегулировании этого конфликта. И уверен, что роль Российской Федерации в дальнейшей деятельности в регионе, в том числе для преодоления последствий конфликта и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией будет также весомой.

Хотел бы также выразить благодарность сегодня Президенту Турецкой Республики господину Реджепу Тайипу Эрдогану за его активное участие в деле политического урегулирования конфликта и одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым, мы создаем новый совершенно формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития. Потому что одним из пунктов также является разблокирование всех транспортных коммуникаций, что пойдет на пользу всем странам региона. Поэтому сегодня с чувством радости, чувством гордости я подписываю этот документ, и хотел бы поздравить весь азербайджанский народ с этим историческим событием. Спасибо.

Заявление президента России Владимира Путина также было опубликовано на сайте Кремля.

Сегодня, 9 ноября, Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года.

Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших.

Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России.

Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов.

Протесты в Ереване

Вскоре после того, как стало известно о подписании мирного соглашения, в Ереване начались массовые акции протеста – несколько тысяч ее участников недовольны рядом пунктов условий договора. Они также призывают граждан присоединиться к ним, скандируя: «Мы не сдадим земли».