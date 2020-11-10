Бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев нуждается в операции на сердце. Об этом Kaktus.media сообщил директор Национального центра кардиологии и терапии Акпай Сарыбаев.

По его словам, Чолпонбаев прошел обследование сосудов сердца — коронароангиографию. По результатам обследования врачи выявили необходимость в установке стента — специального каркаса, который расширяет суженные сосуды.

Космосбек Чолпонбаев был госпитализирован 22 октября из СИЗО-1 с инфарктом миокарда. Тогда у бывшего министра выявили повышенный риск кровотечения и поэтому не стали проводить обследование сосудов.

Директор Наццентра кардиологии и терапии заявил, что Чолпонбаева вывели из критического состояния.

«Ему необходимо провести операцию. Это не бесплатно. Если он не решит вопрос с финансами сегодня-завтра, то мы его отправим обратно в СИЗО» , — сказал Сарыбаев.

По его словам, Чолпонбаев сказал, что решит финансовый вопрос ко вторнику.

Дело Космосбека Чолпонбаева

Космосбек Чолпонбаев занимал должность главы министерства здравоохранения два года, с 2018 по 2020 год. До должности министра Чолпонбаев был председателем Фармацевтического союза Кыргызстана.

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков 1 апреля уволил его с поста министра после соответствующих рекомендаций Совбеза за ненадлежащую подготовку к пандемии коронавируса. Позже, 15 сентября, финпол задержал Чолпонбаева по подозрению в халатности и злоупотреблении должностным положением.

17 сентября Первомайский райсуд заключил экс-министра в следственный изолятор на два месяца — до 15 ноября. После заседания, отвечая на вопросы журналистов, Чолпонбаев заявил, что не считает себя виновным.