Парламентарий Дастан Бекешев на своем YouTube-канале подробно рассказал о том, за что Кыргызстан должен Китаю более $2 млрд.

По словам политика, кредитная история Кыргызстана и Поднебесной началась в девяностые, но взятые в первые годы независимости кредиты страна либо погасила, либо Китай их простил. Сейчас страна должна выплачивать то, что назанимала за последние 12 лет плюс проценты.

Кредиты Кыргызстану в основном выданы на 20-25 лет под ставку в два процента годовых, их льготный период по оплате от 5 до 11 лет. Объединяет займы эти и то, что в них заложены по полпроцента комиссионных сборов.

«Если мы решим закупать на эти деньги товары и услуги, то должны будем это делать преимущественно у Китая. Кредитные соглашения толкуются по законам Китая, а в случае споров дела рассматриваются китайскими арбитражными судами. Все кредиты выдавались в долларах США и лишь один в юанях», — рассказал Бекешев.

Куда ушли полученные деньги?

С 2008 года Кыргызстан получил десять крупных кредитов КНР, которые сейчас и составляют перед ней долг: семь на строительство дорог и три на энергетическую безопасность. Это:

кредит на реабилитацию дороги Ош-Сары-Таш-Иркештам на $ 75,29 млн;

кредит на реабилитацию дороги Бишкек-Нарын-Торугарт на $ 200 млн

два кредита на реабилитацию двух участков дороги Ош-Баткен-Исфана и Бишкек-Балыкчы на $129,83 млн;

три кредита на строительство альтернативной дороги Север-Юг на $690,8 млн;

кредит на модернизацию линий электропередач на юге Кыргызстана на $208 млн;

строительство ЛЭП Датка-Кемин и подстанции Кемин на $389,80 млн;

кредит на модернизацию ТЭЦ Бишкека на $386 млн.

«Если суммировать все кредиты на сегодняшний день, включая проценты, то Кыргызстан должен Китаю $ 2 млрд 256 млн долларов. Для сравнения наш бюджет на 2020 год составил $1 млрд 700 млн», — отметил Бекешев.

Так кто же будет возвращать кредиты? Спойлер — налогоплательщики

Только за последний месяц дважды представители власти предлагали кыргызстанцам начать собирать деньги на погашение долга. Депутатка парламента и председатель общественного объединения «Совет женщин» Айнуру Алтыбаева 19 октября предложила начать кампанию по сбору средств.

А позже, 4 ноября, и.о президента, премьер Садыр Жапаров на встрече с жителями Джалал-Абадской области заявил об открытии спецсчета, куда все желающие будут отправлять средства на погашение долга перед Китаем. По его словам, инициаторы этой идеи мигранты и частные предприниматели.

Похожую идею выдвигал бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в 2007 году, когда был премьер-министром. Тогда были открыты два счета, но они оказались малоэффективными. По данным Национального банка, сейчас они оба закрыты.

«Информацией о дальнейшем использовании средств владеет Центральное казначейство Минфина», — заявили в 2018 году в Нацбанке.

Первый народный счет был открыт в июне в национальной валюте для Центрального казначейства Министерства финансов. За пять лет там накопилось больше $20 тысяч (803 тысячи сомов по курсу 2012 года). Его закрыли 24 июля 2012 года, собранные средства Нацбанк передал Минфину.

Второй народный счет тоже открывали в 2007 году, но в долларах. Он собрал еще меньше — $ 3 350. Счет тоже закрыли в 2012 году, а деньги конвертировали в сомы (вышло 158 тысяч) и перечислили на счет Минфина.При этом, Дастан Бекешев подчеркивает, что даже если государство выплатит госдолг из бюджета — это все равно деньги налогоплательщиков. Дело в том, что бюджет страны в 2020 году планировалось почти на 80% формировать за счет сбора налогов. Получается, в момент, когда кыргызстанец жертвует свои деньги на погашение госдолга, он платит дважды.

«Начиная с 2007 года правительство обращается к гражданам с просьбой помочь погасить долг. И в этом году Садыр Жапаров пообещал народу открыть счет в банке для добровольных пожертвований на погашение долга перед Китаем.

Но надо отметить, что наши граждане вряд ли смогут выплатить долг из-за увеличения курса доллара. Буквально недавно я получил письмо от министерства финансов, в котором говорится, что все выплаты по долгам производят своевременно и рисков невыплаты нет. Это значит, что мы будем выплачивать долг Китаю за счет налогов граждан», — заключил Бекешев.

В 2020 году кыргызская сторона неоднократно просила Китай облегчить нагрузку внешнего долга на бюджет страны, так как из-за пандемии коронавируса в Кыргызстане сильно пострадала экономика.

Ранее экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в телефонном разговоре с Си Цзиньпином также просил о пролонгации и облегчений по выплате внешнего долга. Последний раз эта просьба звучала во время недавнего визита в Бишкек главы китайского МИД Ван И.

Зависимость Кыргызстана от Китая

Согласно исследованию Национального бюро экономических исследований США, Кыргызстан в 2019 году занимал 5-е место в мире по доле внешнего долга Китаю от своего ВВП.

Кроме того, по версии Кильского института мировой экономики, Кыргызстан входит в семь стран, чей внешний кредитный долг Китаю превышает 25% от их ВВП. В список также вошли Джибути, Нигер, Республика Конго, Лаос, Камбоджа и Мальдивы.

Из этих стран четыре имеют президентскую форму правления. Президентским станет и Кыргызстан, если люди проголосуют за новую версию Конституции.

Как считает аналитическая организация Центр глобального развития, такой большой долг ставит Кыргызстан в «финансово уязвимое» положение перед Китаем. Если Кыргызстан не сможет вовремя погасить кредит, то Китай имеет право потребовать любой актив страны через международный суд, который находится в Гонконге.