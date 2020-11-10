Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом 10 ноября во главе с вице-премьеркой Эльвирой Сурабалдиевой провел выездное заседание в мэрии города Бишкек. На повестке стоял вопрос подготовки правительства и городских властей ко второй волне коронавируса.

Также на заседании присутствовали и.о. мэра столицы Балбак Тулобаев, замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев, руководители правоохранительных органов, представители муниципалитета и гражданского общества.

Тулобаев сказал, что его предложение о закрытии тойкана (больших ресторанов) не совпадает с решением Штаба, но он его поддерживает.

«Сейчас в Бишкеке не заражаются по 700-800 человек в день, как в июле. Из нашего анализа выяснилось, что в основном, люди заражаются в тойкана. Но мы пришли к выводу пока не закрывать тойкана. Пока. Так как ситуация еще не усложнилась, она идет в виде волн», — рассказал и.о. мэра.

Тулобаев добавил, что в мэрию поступает много вопросов и требований насчет продолжения деятельности увеселительных заведений. Как аргумент приводят достаток семей работников тойкана, если их закроют.

«Мы за всем следим. Например, если только в одной тойкана работает по 70-80 человек, в Бишкеке их примерно 100 — это около 8-10 тысяч человек, а рядом с ними еще по два-три родственника», — посчитал Тулобаев.

И.о. мэра сказал, что правительство собирается запретить госслужащим посещать тои — массовые мероприятия в ресторанах. Поэтому он попросил госслужащих и кыргызстанцев не приезжать на тои из регионов, ведь так разносится вирус.

«Вы что хотите, чтобы после тоев поминки по вам устраивали? Мне приходится это говорить. Прекратите, прошу вас. Пожалейте врачей, которые днем и ночью борются за ваше здоровье. Сотрудники муниципальных служб, если увижу вас на тое, считайте, вы уволены», — сказал Тулобаев.

«Система запретов не работает»

Экс-депутатка Эльвира Сурабалдиева считает, что ограничения на предпринимательскую деятельность из-за пандемии работают «не для всех».

«Потому что у нас открытые рынки, торговые центры. При этом есть запреты одним и нет запретов для других. То есть вопрос чисто в справедливости», — сказала экс-депутатка.

Учитывая увеличение числа новых заражений, несмотря на рейды милиционеров и подворового обхода работников акимиатов, Сурабалдиева пришла к выводу, что дело не в хозяевах кафе и ресторанов, а в «самих кыргызстанцах».

«Наверное, у нас не получается донести до людей, что происходит. Сейчас пика нет, а у нас уже не хватает медиков — на 80% идет покрытие по стране. Даже если мы еще 10 больниц построим, медиков не будет хватать», — пояснила вице-премьерка.

Она считает, что запретительные меры при вспышке летом не помогли экономике государства. Поэтому сознательное население должно само понимать свою ответственность за свое здоровье.

«Мы можем перекрыть город, ввести запрет и посадить всех на карантин, но это не выход. У государства нет финансовой возможности помочь каждому гражданину. Те, кто в группе риска должны разделять ответственность с государством», — предложила Сурабалдиева.

Она сказала, что нет смысла запрещать тойкана, так как они итак не зарабатывают, а их еще штрафуют. Поэтому вице-премьерка призвала госслужащих начать с себя и не устраивать массовых гуляний.

Ограничения из-за коронавируса

Ещё в марте власти установили запрет на проведение массовых мероприятий и торжеств до улучшения эпидситуации в стране, однако не все рестораны соблюдают эти требования.

Например, ресторану «Кайнар» несколько раз выписывали штрафы в размере 3 и 13 тысячи сомов за проведение банкетов, несмотря на запреты. На одном из них присутствовали высокопоставленные чиновники — лидер партии «Республика» Мирлан Жээнчороев и депутат Аалы Карашев.

По данным МВД, сейчас в кафе и ресторанах страны проводят рейды 177 мобильные группы, 61 из них в Бишкеке. С начала пандемии зарегистрировано 350 фактов нарушений со стороны увеселительных заведений: в суд направлено 39 из них, сокращено 236, а в разряд преступлений перешли 7 фактов нарушений.

По данным Штаба, на 10 ноября 2020 года в Кыргызстане зарегистрировано всего 63 960 случаев заражения коронавирусом, из них 21 713 — в Бишкеке.

Всего за время пандемии выздоровели 54 774 пациентов, от осложнений COVID-19 умерли 1 185 человек.