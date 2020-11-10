Человек по имени Адем

12 ноября 2019 года полиция в городе Адана на юге Турции объявила, что арестовала троих мужчин по подозрению в причастности к убийству Саймаити. Двое подозреваемых, Хусейн Ахметалиев и Абдулла Энвер, оказались гражданами Кыргызстана. Третий — гражданин Сирии. С момента убийства прошло менее 48 часов.

Правительство Кыргызстана опровергло то, что Ахметалиев и Энвер получали кыргызские паспорта.

По информации полиции, все трое были арестованы при попытке пересечь границу с Сирией. Четвертого подозреваемого арестовали позже, после того, как в его доме нашли предполагаемое орудие убийства.

Представитель полиции Аданы офицер Аднан Кылыч сказал тогда в интервью радио «Азаттык», что Ахметалиев и Энвер бывали в Сирии и завели связи с исламистскими группировками. Он также сказал журналистам, что возможный мотив убийства Саймаити — религиозный.

«Во время допроса они сказали, что убили [Саймаити], потому что он не был мусульманином», — сказал Кылыч.

Согласно показаниям обвиняемого в убийстве, он не знал Саймаити и просто выполнял заказ.

Предполагаемый религиозный мотив, как говорят наемники, озвучил боевик из Сирии по имени Адем, которого они назвали организатором операции.

«Когда я спросил, зачем нам его убивать, [Адем] ответил:

“Он не мусульманин, он неверный, его надо убить”», — сказал турецкой полиции Энвер, один из обвиняемых.

Он сказал, что Адем сыграл непосредственную роль в организации убийства — от финансирования до координации поездок на такси, и что Адем поручил ему поехать в Стамбул, чтобы встретиться с Ахметалиевым, другим участником преступления. Адем дал фотографию Саймаити, адрес и номер его машины, а также передал 1500 долларов «на дорогу», как сказал Энвер. И пообещал обоим по 50 тысяч долларов за выполнение задания.

Репортеры не смогли установить истинную личность Адема.

Энвер говорил, что он гражданин Узбекистана, лет 28, обычно гладко выбрит, с темной кожей. Адем, похоже, был хорошо обеспечен финансово, у него есть жена и по меньшей мере один ребенок.

Энвер рассказал полиции, что встретился с Адемом в Сирии, в тренировочном лагере боевиков группировки «Катиба ат-Тавхид валь-Джихад» («Бригада монотеизма и священной войны»). Эта организация, состоящая в основном из узбеков и выходцев из других центральноазиатских стран, ранее клялась в верности сирийскому филиалу «Аль-Каиды» — «Фронту Ан-Нусра» («Фронт победы»).

Энвер охарактеризовал Адема как «административного менеджера» террористической группы, который занимается такими вопросами, как покупка продуктов и оружия.

Энвер сказал, что провел с этой группировкой в Сирии примерно пять лет, обучаясь обращению с оружием.