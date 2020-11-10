Один из фигурантов дела о штурме резиденции Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше Алга Кылычев отказался сотрудничать со следствием. Об этом журналистам «Азаттыка» сообщил сам Кылычев. Сторонники Алмазбека Атамбаева и партия «Социал Демократы» подтвердили эту информацию.

Кылычев заявил, что написал заявление об отказе от сделки со следствием еще 18 августа. Однако, с тех пор судебные заседания откладываются из-за отсутствия представителей прокуратуры. Один из прокуроров Рустам Кожобеков, который вел дело по штурму дома Атамбаева, в июле умер от пневмонии.

По словам Кылычева, он был вынужден подписать соглашение о сотрудничестве из-за пыток и угроз со стороны сотрудников правоохранительных органов. Он добавил, что не давал показания против Атамбаева.

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев сообщал, что Кылычев «дал показания против членов СДПК Кундуз Жолдубаевой, Амантура Жамгырчиева, Мээрбека Мискенбаева и телохранителя Атамбаева Каната Сагымбаева», которые якобы «организовали массовые беспорядки и захват заложников».

По закону, обвиняемые, которые заключают сделку со следствием и дают показания против других фигурантов дела, могут избежать тюремного заключения или же добиться снижения срока отбывания наказания.

Алга Кылычев — сторонник бывшего президента Атамбаева, работавший в «Народном штабе». Он был задержан в августе 2019 года после штурма резиденции Атамбаева в Кой-Таше. Он провел 2 месяца в СИЗО-1, потом еще полтора месяца в изоляторе временного содержания.

В октябре 2019 года его отпустили под домашний арест, после того, как он подписал соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами и дал показания против других сторонников бывшего президента.

Ранее, 30 октября 2020 года, еще один фигурант дела по кой-ташским событиям Амантур Жамгырчиев также отказался от сделки со следствием. Он заявил, что после смены власти в Кыргызстане появилась надежда доказать свою невиновность в открытом и справедливом суде.

Штурм дома Атамбаева в Кой-Таше

Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа 2019 года после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

Силовики пошли на штурм после того, как Атамбаев трижды не пришел на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Атамбаева должны были допрашивать в качестве свидетеля, но после задержания его статус изменился, и он стал подозреваемым. Позже его приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по этому делу.

Во время штурма сторонники Атамбаева взяли в плен шестерых сотрудников ГКНБ, которые проводили там спецоперацию. Один из спецназовцев был застрелен. Более 100 человек получили различные ранения.

Соратникам бывшего президента предъявили обвинения по статьям «Организация массовых беспорядков», «Захват заложника», «Убийство» и «Покушение на убийство».

Судья Первомайского районного суда Марат Сыдыков продлил срок разбирательства по событиям в Кой-Таше до 11 ноября 2020 года. Также была продлена мера пресечения всем остальным обвиняемым.

Обвинения были предъявлены 19 фигурантам, в том числе бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Из них пять человек согласились сотрудничать со следствием — Алга Кылычев, Амантур Жамгырчиев, глава «Народного штаба» Кыяс Смалиев, а также два жителя села Кой-Таш. Их дела были выделены в отдельное производство. Остальные 14 были переданы в суд.