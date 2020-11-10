Минобразования сообщило, что с 11 ноября возобновит занятия оффлайн в 1489 школах Кыргызстана. По данным ведомства, эти школы находятся в регионах с благоприятной эпидемиологической ситуацией. 11 ноября начнётся вторая учебная четверть у учеников школ Кыргызстана.

Глава пресс-службы минобразования Марина Гречанная рассказала «Клоопу», что сначала к обучению приступят ученики вторых-шестых классов. При благоприятной эпидемиологической обстановке в школе, следующими к обучению приступят ученики 9 и 11 классов.

«В каких районах нет заболеваний, в тех мы открываем больше классов. Например, в Нарынской области практически все школы будут работать. Школам Бишкека и Оша мы работать не разрешили», — сказала Гречанная.

Минобразования разработало специальные рекомендации для школ. Они касаются ношения масок, санитарных условий в туалетах и выхода детей на свежий воздух.

«Во время вебинаров мы распространили инструкцию, как должно организоваться обучение в школах. Мы предложили, чтобы в школах были медсестры для измерения температуры во время приема школьников», — сообщил начальник управления образования минобразования Марат Усеналиев.

Он также отметил, что ученики первых классов частных школ Кыргызстана смогут приходить на занятия в школу. Однако для этого руководители частных школ должны получить разрешение у санэпидемстанции.

«Если в государственных школах в классе по 40 детей, то в частных по 10. Не будем лукавить, у частных школ есть возможности обеспечить необходимые санитарные условия», — сказал Усеналиев.

Протесты и увеличение заражённых

Министерство образования 30 сентября сообщало, что все школы Кыргызстана смогут возобновить свою работу уже с 6 октября. Так первыми должны были пойти в школу ученики с 1 по 6 классы.

Однако после прошедших парламентских выборов 4 октября в Кыргызстане начались массовые протесты. Они привели к столкновениям между силовиками и митингующими — ситуация на центральных улицах Бишкека была нестабильной и опасной.

Минздрав и миниобраз решили отменить свой приказ о возобновлении обучения в ночь на 6 октября объясняя это ухудшившейся эпидситуацией. Лишь 25 октября министерство образования заявило, что возобновление занятий было отменено из-за политической ситуации в стране, а позже выросло количество случаев заражения.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев считает, что массовые скопления людей во время протестов привели к увеличению числа заражённых. Возобновление работы школ Кыргызстане было отложено до улучшения политической и эпидемиологической ситуации в стране.

Новый министр образования Алмазбек Бейшеналиев на заседании правительства 29 октября предложил открыть школы со второй четверти для обычного обучения. Он запланировал обеспечить санитарно-эпидемиологические условия на деньги, сэкономленные от горячего питания в школах из-за того, что дети учились дома.

Ученики школ Кыргызстана обучаются из дома ещё с 8 апреля прошлого учебного года. Министерство образования тогда разработало обучающую программу для дистанционного образования школьников. Весь обучающий материал был загружен на специальные сайты ведомства, а также транслировался по телевизору.

Однако большинство родителей и школьников столкнулись с различными проблемами во время онлайн-обучения. Они жаловались на нехватку необходимых для обучения гаджетов, телевизоров и интернета.

За время пандемии в Кыргызстане зафиксировали 63 960 случаев заражения COVID-19, как минимум 1 185 человек скончались от его последствий. При этом количество новых заражений начало увеличиваться с конца сентября.

Фото на главной: Сайт министерства образования.