Фото: Сайт президента КР. Фото: Сайт президента КР. Фото: Сайт президента КР.

Пресс-служба аппарата президента сообщила, что 10 ноября исполняющий обязанности главы государства Садыр Жапаров принял участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Саммит ШОС прошел под председательством России в формате видеоконференции.

И.о. президента поговорил с главами государств о ситуации в стране и взаимном сотрудничестве.

«Передача власти прошла мирно и законно».

Жапаров рассказал о политической ситуации в Кыргызстане и отметил, что передача власти в Кыргызстане состоялась «мирно и в строгом соответствии с действующим законодательством».

«В настоящее время ситуация в Кыргызстане стабильная — все ветви государственной власти легитимны, а органы исполнительной власти продолжают работать в штатном режиме. Выражаю благодарность государствам-членам ШОС за поддержку в те непростые для страны и народа дни», — сказал Жапаров.

И.о. президента отметил, что намерен прилагать все усилия для укрепления стабильности в обществе, развивать экономику и бороться с пандемией коронавируса.

При этом юристы и гражданское общество заявляют, что многие решения, принятые депутатами парламента в октябре 2020 года были неконституционными. Речь идет о переносе парламентских выборов на неизвестный срок, а также о проведении конституционной реформы, которую инициирует Жапаров.

Кроме того, Жапаров занял кресло премьер-министра и и.о. президента на фоне угроз от его сторонников в адрес депутатов и Сооронбая Жээнбекова, который был главой государства.

Некоторые депутаты заявляли, что им поступали угрозы расправы, а Сооронбую Жээнбекову сторонники Жапарова угрожали разгромом госрезиденции. Экс-спикер парламента Канатбек Исаев также получал угрозы, демонстранты хотели сжечь его дом. В целом, митинги в стране завершились только после того, как Жапаров получил президентские полномочия.

Садыр Жапаров пришел к власти на волне митингов после недовольства кыргызстанцев результатами выборов в парламент. Тогда был захвачен Белый дом, а также из колоний выпущены различные политики, в том числе и Жапаров. Пока все остальные силы делили портфели, Жапаров и его сторонники очень быстро собрали депутатов парламента и протолкнули все необходимые изменения.