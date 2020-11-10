Пожар на рынке Орто-Сай, фото: МЧС

По факту пожара на рынке Орто-Сай в ночь на 9 ноября, милиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщает АКИpress со ссылкой на пресс-службу УВД Октябрьского района.

В пресс-службе сообщили, что, по предварительной информации, огонь возник в одном из двухэтажных зданий рынка, где располагались торговые павильоны, швейный цех, магазины и сеть общепита.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Чтобы определить точную причину возгорания, назначена пожарно-техническая экспертиза.

Пожар на Орто-Сайском рынке произошел в ночь с 8 на 9 ноября. В результате происшествия погибших и пострадавших не было.

По данным МЧС, предварительная площадь пожара составила 1 800 квадратных метров, на его тушение ушло более шести часов.