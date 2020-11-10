И.о. президента Садыр Жапаров считает, что журналисты «Азаттыка» сильно его критикуют. В интервью телеканалу Region Жапаров заявил, что «Азаттык» искажает все его слова и таким образом дает читателям неправильную информацию о нём.

«Последние 7-8 лет, я регулярно слушал «Азаттык», не пропуская ни одного дня. Последний месяц я их не слушал, но недавно у меня появилось время и я послушал одночасовой [эфир]. Очень сильно критикуют. Искажают все мои слова и доносят их до людей с другим смыслом. Это не правильно», — заявил Жапаров.

И.о. президента считает, что журналисты издания выполняют чьи-то заказы, очерняя политика в своих эфирах и материалах.

«Если тамошние хозяины дают такие заказы, кыргызские джигиты и девушки, которые работают в «Азаттыке», могли бы задуматься и объяснить им, что они не могут так искажать и давать [информацию]. Или могли бы взять у меня комментарий, как у второй стороны и давать [информацию] с двумя сторонами», — подчеркнул Жапаров.

Политик уже не в первый раз критикует журналистов «Азаттыка» за то, что они якобы намеренно искажают все его слова. На пресс-конференции 10 октября, отвечая на вопрос журналиста «Азаттыка» о давлении со стороны союзников Жапарова, политик ответил, что журналисты сами в этом виноваты.

«Вы немного искажаете факты. Возможно поэтому они так делали [угрожали журналистам]. А на других журналистов не было никакого давления. Это происходит потому что [журналисты] распространяют фейковую информацию», — сказал Жапаров.

Он считает, что в некоторых журналистских материалах не хватает фактов и второй стороны для полноты публикаций.

«Попрошу вас, чтобы [материал] не был односторонним. Когда вы на 100% докажете факты, кем бы он не был [фигурант расследования] он понесет наказание. Я даю вам 100% обещание, что ни один материал журналиста, в котором найдена коррупция, не останется без внимания. Некоторые журналисты публикуют материалы без фактов и доказательств. Еще раз предупреждаю вас, чтобы вы так не делали», — заявил Жапаров.

Обвинение журналистов со стороны Жапарова — угроза для СМИ

Журналисты и независимые медиаорганизации Кыргызстана сообщили, что сильно обеспокоены обвинениями в адрес «Азаттыка» со стороны Жапарова. По их словам, Жапаров таким образом создаёт угрозу для свободной прессы в Кыргызстане.

«Заявление, обвиняющее журналистов в искажении информации, не подкреплено конкретными фактами. Однако достаточно взглянуть на группы в соцсетях в его поддержку, чтобы убедиться, что сторонники Жапарова восприняли его слова как сигнал: если критикуют Жапарова, значит этому СМИ нельзя доверять. Словесные атаки Жапарова на СМИ привели к тому, что журналисты стали мишенью угроз и преследования в соцсетях», — говорится в заявлении медиасообщества.

Медиаорганизации также назвали заявления Жапарова крайне опасными и безответственными.

«СМИ – это один из основных демократических институтов и такие заявления со стороны публичного лица высокого ранга представляют собой угрозу свободной прессе и подрывают право общества знать и понимать роль прессы в демократии. Такие заявления дискредитируют деятельность журналистов, значительно усложняя их работу по освещению общественно-значимых событий», — говорится в сообщении.

Медиасообщество призвало Жапарова прекратить критику в адрес журналистов «Азаттыка» и признать свободу слова в Кыргызстане.

«Для обеспечения наибольшего равного и справедливого доступа к информации предлагаем начать проводить регулярные пресс-конференции для прессы и избегать политического фаворитизма. Хотели бы отметить, что публичные лица и политики по своей воле становятся объектом пристального внимания со стороны журналистов и широкой общественности, а потому должны проявлять больше терпимости к критике», — говорится в сообщении.

Текст: Айжамал Джаманкулова.

Перевод: Кайрат Замирбеков.