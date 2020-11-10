Центризбирком на заседании 10 ноября назначил выборы мэра города Кара-Балта на 30 ноября. Предыдущий мэр Данияр Шабданов был снят с должности 7 октября большинством голосов депутатов горкенеша. Он тогда заявил, что его кабинет захватили «самозванцы» из «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик».

АКИпресс пишет, что депутаты горкенеша были недовольны работой мэра — Шабданов отсутствовал в мэрии в «сложный момент», а бюджет города еще не принят. Премьер-министр и и.о. президента Садыр Жапаров подписал постановление об отставке мэра Кара-Балты 29 октября.

Сейчас обязанности мэра Кара-Балты исполняет вице-мэр Эмиль Орозбаков. Шабданов возглавлял кара-балтинскую мэрию с 2011 года.

Заведующий отделом ЦИК по организации выборов Тологон Айтикеев сообщил, что Шабданов сначала подал в суд на решение горкенеша, посчитав его незаконным. Однако 3 ноября он забрал свое заявление.

Захват кабинета мэра Кара-Балты

Данияр Шабданов 7 октября опубликовал видео-обращение к карабалтинцам, в котором высказал свою точку зрения по ситуации с его уходом. Он заявил, что в этот же день группа людей во главе с кандидатами от партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» — Таалаем Суюмбаевым и Болотом Исмаиловым [также депутат горкенеша Кара-Балты] — захватили его кабинет.

«В течение двух месяцев они меня предупреждали, что закончатся выборы, и они заберут кресло [мэра]. Я за это кресло не держусь, если меня снимут законным путем», — сказал Шабданов.

Как обоснование для вскрытия двери кабинета мэра мужчины представили решение акима Жайылского района Чуйской области о снятии с должности Шабданова. Экс-мэр заявил, что оно незаконное, так как такое решение может принимать лишь премьер-министр.

Также Шабданов рассказал, что сотрудники мэрии попросили его не приезжать в мэрию, так как 20-30 «разгоряченных молодчиков» угрожают «по-ОПГшному сломать» его, если он появится в здании. Поэтому Шабданов обратился к силовикам района с просьбой обеспечить ему и его семье безопасность и доступ к его кабинету.

Экс-мэр утверждает, что беспорядки в кара-балтинской мэрии начались еще 6 октября. После переговоров, которые шли полдня, у него повысилось давление и его срочно госпитализировали. По словам Шабданова, он взял больничный на пару дней, когда захватили его кабинет.

В конце видео после его обращения есть кадры того, как группа мужчин и депутаты горкенеша входят в кабинет мэра. Между мужчиной по имени Бекназар и депутаткой происходит перепалка: она просила его ничего не трогать, а он потребовал, чтобы «женщины» вышли из кабинета, потому что «теперь командовать будет молодежь».

Это не единственный случай, когда пытались захватить кресло мэра после парламентских выборов. Во время политического кризиса в ряде городов — Бишкек, Ош, Каракол — пост градоначальников самовольно занимали разные политики. Например, только в столице за два дня «дистанционной работы» Азиза Суракматова сменилось несколько мэров.