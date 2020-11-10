Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Два случая смерти зарегистрировали в Бишкеке. Один пациент умер в Ошской области.

Всего за весь период пандемии в стране скончались 1 185 человек.

По данным штаба за сутки в Кыргызстане выявили 570 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего в Бишкеке.

Бишкек — 121;

Ош — 114;

Чуйская область — 85;

Баткенская область — 82;

Джалал-Абадская область — 61;

Иссык-Кульская область — 51;

Ошская область — 30;

Таласская область — 21;

Нарынская область — 5.

За все время пандемии в республике выявили уже 63 960 случаев COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 416 пациентов. Всего за время пандемии выписали 54 774 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 5 новых случаев заражения COVID-19. Три случая в Иссык-Кульской области и два — в Таласской.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 9 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 654 медиков, из которых всего выздоровели 3 445 медработников.