Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19 и внебольничной пневмонией.
Два случая смерти зарегистрировали в Бишкеке. Один пациент умер в Ошской области.
Всего за весь период пандемии в стране скончались 1 185 человек.
По данным штаба за сутки в Кыргызстане выявили 570 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего в Бишкеке.
- Бишкек — 121;
- Ош — 114;
- Чуйская область — 85;
- Баткенская область — 82;
- Джалал-Абадская область — 61;
- Иссык-Кульская область — 51;
- Ошская область — 30;
- Таласская область — 21;
- Нарынская область — 5.
За все время пандемии в республике выявили уже 63 960 случаев COVID-19.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 416 пациентов. Всего за время пандемии выписали 54 774 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников выявили 5 новых случаев заражения COVID-19. Три случая в Иссык-Кульской области и два — в Таласской.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 9 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 654 медиков, из которых всего выздоровели 3 445 медработников.