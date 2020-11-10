Бывший президент Алмазбек Атамбаев чувствует себя лучше настолько, что сможет участвовать на заседаниях суда по Кой-Ташским событиям. Об этом изданию 24.kg сообщил адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.

Ранее у бывшего президента обострился бронхит из-за голодовки и содержания в неотапливаемой камере СИЗО-1. Сейчас он находится в колонии №47, где есть больница для заключенных. По словам Слесарева, сейчас Атамбаев получает все необходимое лечение.

«Бронхит стал проходить. Кашляет уже меньше. А вот давление нестабильное по-прежнему», — сказал адвокат.

Слесарев добавил, что на 11 ноября назначен процесс по делу о Кой-Ташских событиях, в которых Атамбаев будет участвовать, «если позволит состояние здоровья».

Самочувствие бывшего президента ухудшилось в конце октября после голодовки, которую он объявил из-за плохих условий в камере СИЗО-1.

Другой адвокат Атамбаева Замир Жоошев тогда заявил, что его содержат в подвальном помещении, где ранее находились заключенные, приговоренные к смертной казни. По его словам, там было холодно и не работала канализация.

В ГСИН опровергли информацию адвоката о плохих условиях, а также сообщили, что заявления от Атамбаева по поводу голодовки в адрес администрации учреждения не поступало.

Однако спецкомиссия 27 октября решила все-таки перевести его в колонию №47, как и просили защитники бывшего президента.

У бывшего президента уже было заболевание дыхательной системы — в конце июня ему диагностировали двустороннюю пневмонию. Тогда его госпитализировали, но тест на COVID-19 у Атамбаева вышел отрицательным.

Позже его дети заявили, что бывшего президента заразили коронавирусом в следственном изоляторе ГКНБ, в котором «у всех сотрудников подтвердили» инфекцию. Силовики все опровергли.

«Освободили под давлением»

Сторонники Атамбаева освободили его из колонии в ночь на 6 октября, как и многих других политиков, в числе которых и.о. президента и премьер-министр Садыр Жапаров. Позже бывший президент обнародовал постановление Первомайского суда об изменении меры пресечения ему на домашний арест.

Однако уже 10 октября оперативники ГКНБ задержали бывшего президента и водворили в СИЗО комитета. Через три дня в ГКНБ заявили, что ранее Атамбаева освободили из СИЗО «под давлением в результате насилия».

Межведомственная следственная группа начала по этому факту досудебное производство, а также рассматривает отмену постановления Первомайского райсуда.

Алмазбека Атамбаева признали виновным в коррупции при незаконном освобождении Батукаева и осудили на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас он ожидает приговора по обвинениям, связанным со штурмом его резиденции в Кой-Таше.

10 ноября один из фигурантов дела Алга Кылычев отказался от сделки со следствием. Ранее, 30 октября, другой участник дела по кой-ташским событиям Амантур Жамгырчиев также отказался от сделки со следствием. Он заявил, что после смены власти в Кыргызстане появилась надежда доказать свою невиновность в открытом и справедливом суде.

Атамбаева арестовали в августе 2019 году после двух дней штурма его резиденции в Кой-Таше. Сторонники бывшего президента оказали сопротивление, в результате погиб один спецназовец и более 100 человек получили ранения.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по таким статьям как «Убийство», «Покушение на убийство», «Захват заложников», «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти» Уголовного кодекса. Также Атамбаев обвиняют и в других преступлениях, которые, по версии следствия, он совершил в бытность президентом.