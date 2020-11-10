И.о.президента Садыр Жапаров во время поездки в Нарынскую область посетил Верхне-Нарынский каскад ГЭС, строительство которого законсервировали четыре года назад. Он пообещал нарынчанам, что объект достроят в ближайшее время.

«Даст бог, мы начнем строительство. Мы, находясь у воды, вместо того, чтобы производить электроэнергию самим, зимой покупаем ее у соседей. Вот и в этом году, оказывается, будем импортировать. Для того, чтобы не приходилось покупать электроэнергию у других стран, мы в короткие сроки должны завершить строительство ГЭС», — сказал Жапаров.

При этом он не назвал источника финансирования работ, возможных инвесторов и сроков, в которые ГЭС могут заработать.

Незавершенное строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС

Строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС начала в 2012 году российская компания «РусГидро» после того, как правительства Кыргызстана и России заключили соглашение об этом. Тогда планировалось построить 4 ГЭС – «Ак-Булунскую», «Нарынскую ГЭС-1», «Нарынскую ГЭС-2» и «Нарынскую ГЭС-3»

В январе 2016 года тогдашний президент Алмазбек Атамбаев в одностороннем порядке разорвал соглашение, после чего руководство холдинга заявило, что хочет получить назад вложенные в строительство $37 млн. Кыргызстан не торопился отдавать деньги инвесторам, так как комиссия депутатов парламента посчитала, что стоимость объектов сильно завышена, и в «РусГидро» пригрозили международным арбитражем.

Летом 2017 года кыргызское правительство подписало соглашение о продолжении строительства каскада ГЭС чешской компанией Liglass Trading CZ. Она должна была построить и ввести в эксплуатацию Акбулунскую и Нарынскую ГЭС Верхне-Нарынского каскада и погасить долг перед «РусГидро» до 18 сентября 2017 года.

Liglass Trading не внесла $37 млн вовремя и кыргызские власти разорвали договор и с ней. Руководство компании заявило, что будет судиться с республикой через международный арбитраж из-за этого решения, в Гаагский суд обратилась и «РусГидро».

В 2018 году российские инвесторы объявили, что продают свои акции в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» за 2, 5 млн сомов. Руководство «РусГидро» заявило, что для их холдинга проект «неокупаем», но он будет помогать кыргызским властям с поиском инвесторов, которые достроят каскад ГЭС и выплатят долг Кыргызстана в $37 млн.

Нехватка электроэнергии в Кыргызстане

В 2020 году Кыргызстан вынужден приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище мало воды. Как сообщил на заседании парламента вице-премьер-министр Равшан Сабиров, вместо 19,5 млрд кубометров воды там сейчас всего лишь 14,7 млрд кубометров.

«Согласно распоряжению правительства, был произведен обмен с Казахстаном на 300 млн кВт/ч электроэнергии. Кроме того, было принято решение импортировать из Казахстана до конца 2020 года 500 млн кВт/ч по цене 2,4 цента за киловатт-час», — сказал он.

В августе 2020 года о том, что республика столкнется с нехваткой электричества говорил экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. На тот момент Кыргызстану не хватало в Токтогульском водохранилище 2,4 млрд кубометров воды. При этом власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Нехватку воды в водохранилище власти связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.

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