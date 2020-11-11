Вице-премьерка Эльвира Сурабалдиева пообещала митинговавшим арендаторам торгового центра «Караван» помочь их проблеме. Правительство Кыргызстана за неделю разберется с судьбой ТЦ «Караван» и примет решение о том, выставлять его на электронные торги или нет, и что делать с арендаторами.

По словам чиновницы, люди должны будут написать заявление в письменном виде на ее имя, после чего к концу следующей недели вопрос решат. Сурабалдиева стала первой представительницей госаппарата, которая объявила о четких сроках решения вопроса арендаторов. Люди вышли на митинг, чтобы их не выгоняли с мест работы, уже в третий раз.

Ранее «Караваном» в центре города владел экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев. ТЦ у политика конфискован по решению суда, признавшего в 2013 году экс-мэра Бишкека виновным в коррупционных преступлениях. Сейчас ТЦ «Караван» фактически принадлежит государству: находится на балансе госпредприятия «Мулк» и приносит в год порядка 74 млн сомов.

Весной 2020 года стало известно, что ТЦ выставят на электронные торги для арендаторов. Поэтому с 15 августа 2020 года здание прежним арендаторам надо будет освободить, до этого погасив задолженности по аренде. В уведомлении было сказано, что арендаторы могут выкупить право аренды бутиков на электронных торгах, если смогут.

Люди выходили на акцию 3 марта 2020 года и обращались к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой не лишать их рабочих мест, но не были услышаны. Митинги предпринимателей прошли так же уже после окончания режима ЧП в августе и сентябре.

В сентябре к митингующим вышли представители Фонда по управлению госимуществом и аппарата президента. Как сообщило издание 24.kg, тогда статс-секретарь ФУГИ Ильяз Ташбаев пояснил, что ведомство намерено пролонгировать договоры, а заведующий отделом экономики аппарата главы государства Данияр Иманалиев пригласил пятерых представителей митингующих для того, чтобы принять их обращение. Но ТЦ так и остался в списке имущества, выставленного на электронные торги.