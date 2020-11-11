Работники «Северэлектро» вышли на митинг к Дому правительства. Они требуют вернуть им прежнего руководителя. Почти три недели назад и.о.президента Садыр Жапаров утвердил нового гендиректора ОАО «Северэлектро» Улана Астаркулова вместо Доскула Бекмурзаева.

До этого энергетики уже выходили на митинг и грозили забастовкой, но к ним не прислушались.Сегодня они вышли на акцию протеста в третий раз. Около ста человек с плакатами «Энергетика не место для экспериментов», «Бекмурзаев — достойный руководитель», «Назначайте специалистов, знающих свое дело» вышли к Дому правительства.

Внутрь их не впустили, но на этот раз на встречу с митингующими пришел заместитель гендиректора ОАО «Северэлектро» по техническим вопросам Темиркул Дайыров. Слушать собравшиеся его не стали, прогнали с митинга и освистали.

Энергетики говорят, что опасаются увольнений за участие в акциях протеста, но собираются поддерживать Бекмурзаева до конца. Собравшиеся считают, что он сделал для ОАО «Северэлектро» очень многое и должен оставаться в должности. До этого на прошлом митинге представитель ФУГИ сообщил, что Доскул Бекмурзаев может попробовать опротестовать свое увольнение в суде.