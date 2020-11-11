Эрмат Исмаилов, фото: Турмуш

Бывший глава Папанского айыл окмоту Эрмат Исмаилов сообщил «Клоопу», что его кандидатура рассматривается на пост акима Кара-Суйского района

«Я сам выдвинул свою кандидатуру. Через пару дней все решится», — отметил он.

Пресс-секретарь полпреда правительства в Ошской области Нуркыз Кадырбек кызы заявила, что информация о назначении Исмаилова на этот пост не соответствует действительности.

Кроме этого, Кадырбек кызы добавила, что жители, выступавшие против кандидатуры Исмаилова на пост акима, 11 ноября пришли к зданию обладминистрации.

«Сегодня с утра пришли три местных жителя со словами: “Если акимом станет айыл окмоту, который раньше продавал земли, мы выйдем на митинг”. Из-за того, что представитель был в Бишкеке, мы их приняли, они рассказали о своей обеспокоенности», — сказала пресс-секретарь.

Бывший айыл окмоту, который «незаконно продавал земли»

В 2018 году на Эрмата Исмаилова и бывшего главу Толойконского айыл окмоту было возбуждено уголовное дело. Его обвиняли в «незаконной продаже земель». Тогда его признали виновным по статье «Халатность», но так, как срок наказания истек, он не был наказан.

Год назад жители Папана собрались у администрации Кара-Суйского района — они требовали отставки бывшего акима Тилека Матраимова, который восстановил в должности осужденного главу айыл окмоту. Исмаилова считают «одним из приближенных» к Райымбеку Матраимову.

В сентябре этого года жители села Дыйкан-Кыштак Толойконсого айыл окмоту были недовольны «незаконными делами» бывших глав айыл окмоту Алмаза Абдыкеримова и Эрмата Исмаилова и написали заявление на них.

Они жаловались на то, что бывшие чиновники отбирают у них земли, а их «рэкетиры» разрушают дома. Тогда в соцсетях распространили видео, на котором видно как четыре экскаватора сносят фундамент и стены нескольких домов.

До этого жительница вышеуказанного села Суйумкан Абитова заявляла, что люди бывшего чиновника ее избили. Дело начало расследовать межрегиональное управление криминальной милиции. Правоохранители обещали уточнить причастен ли Исмаилов к этому инциденту.

Бывший аким

Тилек Матраимов снял с себя полномочия акима 6 октября, после того как недовольные итогами выборов захватили 5 октября Белый дом в Бишкеке. Также во время беспорядков местные жители ворвались в здание администрации и «в качестве нового акима назначили предпринимателя Руслана Маматова». После стабилизации ситуации полномочия акима выполняет заместитель.

*Назначения во время беспорядков не считалось официальными.

В тот же день, 6 октября, Матраимова задержали при попытке покинуть страну на границе с Узбекистаном.

9 октября Ошский городской суд признал задержание Тилека Матраимова законным и отправил в его в изолятор временного содержания ГКНБ по Ошской области на месяц. Однако 15 октября суд отпустил Тилека Матраимова под домашний арест.

Позже распространилась информация о том, что Тилек Матраимов вернулся на пост главы администрации Кара-Суйского района. Однако его брат, депутат парламента Искендер Матраимов опроверг это сообщение. Также он заявил, что у Тилека Матраимова была выявлена двухсторонняя пневмония и он лечится.

Матраимов с 2012 года был главой Кара-Сууйского района, где проживают более 440 тысяч человек. Это больше, чем численность населения Таласской и Нарынской областей.