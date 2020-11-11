Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщила, что лидер партии «Реформа» Клара Сооронкулова подала в ЦИК заявление об участии в выборах президента. Свое решение идти на выборы президента она огласила еще 5 ноября.

Кроме Сооронкуловой заявление в ЦИК для участия в выборах президента уже подали 12 человек.

Клара Сооронкулова — экс-судья Конституционной палаты и глава партии «Реформа». Это единственная партия, лидером которой является женщина.

С должности судьи она ушла в 2015 году, когда за ее отставку с третьей попытки проголосовали депутаты парламента, потому что Сооронкулова назвала закон об обязательной биометрической регистрации «антиконституционным».

Это случилось при президентстве Алмазбека Атамбаева. Основная проблема закона была в том, что человек лишается права голоса на выборах, если не сдает отпечатки пальцев.

В марте 2019 года Сооронкулова возглавила исполнительный комитет партии беглого мэра Оша Мелиса Мырзакматова «Улуттар биримдиги». Тогда она заявила, что намерена активизировать работу в партии, и привлекать в партию новые политические силы.

Сооронкулова не смогла добиться реабилитации осужденного Мырзакматова и через год примкнула к активистам движения против коррупции #REакция. После этого возглавила партию «Реформа», которая участвовала в выборах в парламент. «Реформа» — единственная партия, которая собирала деньги на избирательный залог в 5 млн сомов через краудфандинг.

Во время предвыборной гонки партия столкнулась с давлением и травлей. На выборах в парламент партия набрала меньше одного процента голосов избирателей, согласно предварительному подсчету. Однако результаты голосования были аннулированы после митингов 5 октября.