Галина Байтерек, пресс-секретарь и.о.президента, ответила на критику высказываний Садыра Жапарова со стороны кыргызского медиасообщества. Накануне журналисты и медиаорганизации выступили с заявлением, в котором обеспокоились обвинениями Садыра Жапарова в адрес издания «Азаттык».

Он обвинил медиаресурс в систематическом искажении его слов и предоставлении неправильной информации о нем. По словам Байтерек, Жапаров не делит СМИ на угодные и неугодные и считает, что свобода слова в Кыргызстане нужна для демократии и социально-экономического развития.

«В этой связи опасения отдельных медиаорганизаций являются безосновательными. СМИ должны беспристрастно освещать любые темы и объективно доносить информацию до общественности», — отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что у и.о.президента есть только одно требование к кыргызским журналистам.

«Единственное, к чему призывает и. о. президента, — наряду со свободой слова всегда должна присутствовать ответственность», — заключила Галина Байтерек.

Позже стало известно, что 12 ноября Жапаров проведет первую пресс-конференцию в качестве и.о. президента. Она будет идти в прямом эфире Общественной телерадиовещательной корпорации.

Что говорил Садыр Жапаров про СМИ

И.о. президента в интервью телеканалу Region заявил, что «Азаттык» искажает все его слова и таким образом дает читателям неправильную информацию о нем.

«Последние 7-8 лет, я регулярно слушал “Азаттык”, не пропуская ни одного дня. Последний месяц я их не слушал, но недавно у меня появилось время и я послушал одночасовой [эфир]. Очень сильно критикуют. Искажают все мои слова и доносят их до людей с другим смыслом. Это не правильно», — заявил Жапаров.

И.о. президента считает, что журналисты издания выполняют чьи-то заказы, очерняя политика в своих эфирах и материалах.

«Если тамошние хозяины дают такие заказы, кыргызские джигиты и девушки, которые работают в «Азаттыке», могли бы задуматься и объяснить им, что они не могут так искажать и давать [информацию]. Или могли бы взять у меня комментарий, как у второй стороны и давать [информацию] с двумя сторонами», — подчеркнул Жапаров.

До этого интервью Жапаров фактически одобрил действия своих сторонников, которые до его назначения и.о.президента и премьером оказывали давление на СМИ и угрожали журналистам.

На пресс-конференции в госрезиденции 10 октября, отвечая на вопрос журналиста «Азаттыка» по этому поводу, политик ответил, что журналисты сами в этом виноваты.

«Вы немного искажаете факты. Возможно поэтому они так делали [угрожали журналистам]. А на других журналистов не было никакого давления. Это происходит потому что [журналисты] распространяют фейковую информацию», — сказал Жапаров.

Кроме того, политик пообещал обращать внимание на материалы СМИ, посвященные проблемам общества, особенно коррупции.

«Если вы будете делать материалы, то мы будем принимать меры, вместо того чтобы на журналистов давить», — подчеркнул он.

После этого СМИ и медиаорганизации сделали заявление о том, что обеспокоены критикой Жапарова в адрес журналистов. Медиасообщество призвало и.о. президента воздержаться от дискредитации журналистов.

«Оценочные суждения и.о. президента на СМИ привели к тому, что журналисты стали мишенью угроз и преследования в соцсетях. Учитывая, что во время освещения протестов в октябре в отношении представителей ряда СМИ, выполняющих свои профессиональные обязанности, оказывалось всяческое давление со стороны сторонников нынешнего и.о. президента, то такие его заявления крайне опасны и безответственны», — говорится в заявлении.