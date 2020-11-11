Иллюстрация: OCCRP

Вы гордитесь тем, что в Кыргызстане, несмотря на все препятствия, есть свобода слова? Вы гордитесь смелостью наших журналистов-расследователей? Тогда приходите завтра в Свердловский районный суд Бишкека, чтобы поддержать нас!

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Год назад «Клооп», радио «Азаттык» и OCCRP начали публиковать совместные расследования о контрабанде и коррупционных схемах на кыргызской таможне. Мы считаем, что эти материалы сыграли немалую роль в политической и общественной жизни Кыргызстана.

Например, во многом благодаря этим публикациям люди узнали о масштабах коррумпированности семьи экс-замглавы таможни Раимбека Матраимова. Когда связанная с ним партия «Мекеним Кыргызстан» заняла в октябре второе место на парламентских выборах, это разозлило людей и стало одной из причин протестов, которые привели к отмене результатов выборов.

Ещё в прошлом году Матраимов и его родственники — включая брата Искендера, депутата парламента — подали иск против «Клоопа» и радио «Азаттык». С самого начала они пытались парализовать работу СМИ — например, какое-то время банковские счета «Клоопа» и «Азаттыка» были заморожены, и возник огромный риск того, что мы не сможем полноценно продолжать свою деятельность. Мы не говорим уже о тех непомерно высоких исковых требованиях семьи Матраимовых, при том, что мы не считаем себя хоть в чём-нибудь виновными.

Медиасообщество неоднократно призывало суды отклонить иск семьи Матраимовых, а международная организация «Репортёры без границ» назвала весь процесс абсурдным. Однако это не помогло — иск так и не был отозван.

Более того, несмотря на смену власти, Матраимовы остаются в довольно привилегированном положении. Новое руководство Кыргызстана, хотя изначально и обещало начать полноценное расследование коррупционных схем, пока что ограничивается только сделкой между Матраимовым и ГКНБ — он заплатит деньги и… будет свободен? А будет ли это означать, что его вина признана? А в судебном процессе против нас он тоже выйдет сухим из воды?

Завтра, 12 ноября, в 16:00, в Свердловском районном суде Бишкека состоится заседание по иску Матраимовых против СМИ. Более того, это будет первое заседание по существу.

Мы призываем вас поддержать нас и прийти в суд — заседание будет открытым и посетить его может каждый, вам достаточно лишь взять с собой паспорт. Мы хотим, чтобы и Свердловский районный суд, и семья Матраимовых поняли, что этот процесс проходит под неусыпным взором общественности, и что любое нарушение с их стороны будет сразу же замечено и зафиксировано большим количеством свидетелей.

Этот процесс важен не только для нас, он важен для свободы слова в Кыргызстане в целом. Если мы сегодня позволим коррумпированным чиновникам заткнуть нас через суды, то мы развяжем им руки и с этих пор писать о них будет намного сложнее.

Если же мы выиграем этот процесс, то это создаст невероятный прецедент в истории Кыргызстана и вдохновит наше прекрасное гражданское общество и дальше следить за каждым действием власти и приближенных к ней людей.

Не дайте Кыргызстану потерять свободу слова! Приходите в суд!