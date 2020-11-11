В центре Бишкека 11 ноября прошёл митинг работников «Кыргызпочтасы». Около 50 человек пришли к главному почтовому зданию с требованием повысить зарплату на 50% и выплатить обещанную премию.

«Нам не выплачивают ежемесячные премии, говорят, что якобы нет плана и нет денег. Где деньги? У нас же работа не остановилась. Мы и во время пандемии работаем», — говорят протестующие.

По их словам, зарплата сортировщиков «Кыргызпочтасы» составляет 7 тысяч 500 сомов а почтальонов — 5 тысяч 700 сомов.

«Кто проживёт на эти деньги сейчас? У нас ещё дети есть, которых надо одевать. Вся зарплата ушла на покупку куртки и спортивных штанов для ребёнка. А если трое детей?» — говорят митингующие.

Фото: 24.kg.

В случае невыполнения требований, работники госпредприятия намерены обратиться к и.о. президента Садыру Жапарову с просьбой ликвидировать «Кыргызпочтасы».

На улицах Бишкека сегодня проходит сразу 6 митингов. Кроме почтальонов сегодня протестуют работники ТЦ «Караван», жители сёл против главы «Кыргызалтын», электрики и рабочие РЭС, сотрудники «Акнет» и пациенты гемодиализа.

Фото на главной: 24.kg.