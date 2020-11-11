Издание «ПолитКлиника» опубликовало расследование о том, как Международный университет Кыргызстана (МУК) использует коррупционную схему для зачисления абитуриентов, не имеющих результатов Общереспубликанского тестирования (ОРТ) или набравших недостаточное количество баллов для прохождения.

Эта схема, действующая больше 6 лет, работает через зарубежные вузы.

«Суть схемы состоит в том, что абитуриент зачисляется на 1 курс зарубежного вуза, а на 2 курсе переводится в МУК. У зарубежного вуза есть только название, а сам учебный процесс проводится на базе МУКа с его преподавателями», – пишет «ПолитКлиника».

Согласно законодательству, в Кыргызстане прием абитуриентов в вузы проходит на основании результатов ОРТ.

Согласно постановлению правительства о порядке проведения ОРТ, для поступления в вузы 2019-2020 учебных годов на грантовые и контрактные места результаты ОРТ не должны были быть ниже: 110 баллов за основную часть тестирования, и не ниже 60 баллов за дополнительные профильные предметы.

Студентка КазАТиСО

В доказательство издание приводит рассказ одной из студенток, не сумевшей по итогам ОРТ набрать проходной балл для поступления в государственный вуз.

По словам девушки, в самом вузе преподаватели предложили ей поступить на 1 курс Казахской академии труда и социальных отношений (КазАТиСО), находящейся в Алмате. После окончания первого года ее обещали перевести на 2 курс МУКа.

После оплаты контракта в 40 тысяч сомов в бухгалтерию МУКа, формальная студентка КазАТиСО стала посещать занятия не в Казахстане, а в здании МУКа на пересечении улиц Чуй/Турусбекова. После окончания 1 курса она была переведена на 2-й курс МУКа.

«Студентка сама оказалась в неведении, как был осуществлен перевод из одного вуза в другой. Не считая смены названия вуза в тетрадях, все учебная программа осталась прежней», – сообщает «ПолитКлиника».

По словам девушки, в Казахской академии училось около 40 студентов, позже все они были переведены в МУК. Еще через 3 года студенты получили свои дипломы.

В доказательство выпускница МУКа предъявила свой студенческий билет, квитанцию об оплате учебы, диплом и дневник практики.

Другая студентка Международного университета рассказала, что не набрала проходной балл ОРТ, но от знакомых узнала о том, что в МУК можно поступить без их учета. Для зачисления в вуз она заплатила одному из преподавателей полторы тысячи долларов.

«Вероятно, каждый по-разному платит своим знакомым, чтобы пройти в вуз. Уже после прохождения в вуз я узнала, что мы заплатили слишком много», – сказала она изданию «ПолитКлиника».

«Главное – это контракт»

После двух свидетельств журналисты «ПолитКлиники» решили сами проверить коррупционную схему.

«Учителя сообщили нам, что абитуриенты, не набравшие проходного балла по итогам ОРТ, могут быть зачислены в “Казахскую академию труда” и “Бургасский свободный университет”», – сообщило издание.

По словам представительницы университета, вуз действительно зачисляет студентов на 1 курс казахского университета, а через год автоматически переводит в МУК. Она отметила, что МУК «уже 9 лет принимает абитуриентов без итогов ОРТ». Редакция «ПолитКлиники» опубликовала разговор журналиста с представителем вуза.

— А мы получим в итоге диплом МУКа?

— После перевода на 2-м курсе в МУК вы получите по его окончании госдиплом МУКа.

— Наша абитуриентка сейчас в селе. Как ей можно пройти тест?

— Как только заплатите 25 тысяч сомов контракта, мы поможем вам. Вашу абитуриентку другие вузы не возьмут на учебу. Для нас же достаточно заплатить контракт в 25 тысяч сомов.

— Контракт нужно оплатить сразу?

— Да, как только будет готов контракт, мы вам поможем. Я все подготовлю, даже если она не сдаст тест, главное – это контракт.

Представительница отделения Бургасского свободного университета также сообщила, что без итогов ОРТ контракт составит 65 тысяч сомов.

«На 1-2 курсе поступившие будут считаться студентами Болгарского университета. На 3-м курсе они автоматически будут переведены на обучение в МУК, и далее будут официально считаться студентами Кыргызстана. Другими словами, первые два года имена учащихся не будут “высвечиваться” в базе студентов», – рассказала она.

По ее словам, она сама «обучается по этой программе» и сейчас переходит на 3 курс.

По данным «ПолитКлиники», раньше в схеме участвовала только Казахская академия труда и социальных отношений, но недавно к ней присоединился и Болгарский Бургасский свободный университет.

«Разница в обучении болгарского вуза с казахским лишь в сумме контракта. За обучение в первом все четыре года студент платит ежегодно по 65 тысяч сомов. А по факультетам нет никакой разницы. После первого курса студентов переводят в МУК и они получают диплом отечественного вуза», – поясняет издание.

Что говорят в Минобразования?

Согласно электронной информационной базе Минобразования, в списке лицензированных образовательных учреждений с 2014 года по сегодняшний день не зарегистрированы такие вузы, как «Казахская академия труда» и «Бургасский свободный университет».

Начальница отдела профобразования Минобраза Гульмира Абылкасымова заявила, что абитуриенты, не сдававшие ОРТ или набравшие низкие баллы, не могут быть зачислены в вузы страны.

«Особенно в этом году зачисление абитуриентов производилось по онлайн-системе. Ни один вуз не имеет права зачислять себе абитуриентов с низкими баллами ОРТ», – сказала она.

В министерстве образования подчеркнули, что перевод студентов проходит на летних или зимних каникулах «на основании личного заявления студента и его аттестации». При этом, переводы не проводят на первом и последнем курсах.

Однако, перевод граждан Кыргызстана из зарубежных вузов в отечественные не требует результатов ОРТ.

Что говорят в МУКе?

Президент Академического консорциума «Международный университет Кыргызстана» Асылбек Айдаралиев заявил «ПолитКлинике», что не владеет информацией по поводу данной схемы.

«У нас в МУКе нет казахского университета. Мы не берем экзамены, это они сами занимаются этим. Я ничего не знаю об этом, обратитесь к Айнуре Адиевой», – сказал он.

Ректорка МУКа Айнура Адиева заявила, что университет не сотрудничает с Казахской академией. Она отметила, что не знает, к кому относится этот вуз.

Проректор МУКа по правовому обеспечению и развитию инфраструктур Сейтек Асанов рассказал, что университет подписал соглашение с болгарским вузом, на основании которого «через франшизу» осуществляется прием студентов.

«Наш МУК работает на основе программы “Два диплома”. Наши студенты обучаются два года в Кыргызстане, два года за границей. У нас есть партнеры в Турции, Польше, Италии, Болгарии и многих других странах», – сказал Асанов.

Он подтвердил, что студенты принимались в Бургасский свободный университет без результатов ОРТ, но впоследствии не переводились в МУК.

«После приема в зарубежный вуз те, кто имеет финансы, может учиться в Болгарии, а кто нет – в Кыргызстане. После окончания вуза они получают диплом на болгарском языке. Они не получают диплом МУКа», – сказал проректор.

При этом, в МУКе категорически отказались подтвердить или опровергнуть сотрудничество с Казахской академии труда и социальных отношений.