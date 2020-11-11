Пресс-служба и.о. президента сообщила, что Садыр Жапаров подписал изменения в конституционный закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».

Так согласно закону, в Кыргызстане ликвидируется форма №2, при помощи которой граждане могли изменить свой избирательный участок. Теперь по закону пользоваться формой №2 могут только избиратели, находящиеся за пределами Кыргызстана.

Именно форма №2 послужила одним из главных способов подкупа голосов избирателей на парламентских выборах 4 октября.

Закон также предусматривает возвращение залога кандидатам в президенты и политическим партиям, получившие меньше 1% голосов избирателей.

Следующим пунктом закона уменьшается избирательный залог политических партий, который они должны внести для участия в выборах. Избирательный залог уменьшен с 5 млн до 1 млн сомов.

Последним пунктом закон снижает избирательный порог, который должны преодолеть партии, чтобы попасть в парламент. Порог снижен с 7 до 3%.

Важные изменения

О снижении избирательных залога и порога для партий, а также ликвидации формы №2, говорили активисты и депутаты еще во время предвыборных и агитационных кампаний партий.

Особенно явными были нарушения избирательного закона при помощи формы №2. Она позволяла партиям покупать голоса избирателей и направлять их для регистрации на голосование, на определенный участок, где у партии меньше всего поддержки.

В СМИ на протяжении всего предвыборного периода публиковалась информация об использовании формы №2 в качестве подкупа голосов.

Об этом говорила и член Центризбиркома Атыр Абдрахматова, которая вместе с журналистами находила аномальные участки в Бишкеке. На таких участках регистрация по форме №2 могла превышать регистрацию избирателей, зарегистрированных на этом участке по прописке.

После отмены результатов голосования 6 октября, активисты и сами депутаты начали выступали за снижение избирательных залога и порога. Так депутат Дастан Бекешев как и многие предлагал снизить региональный порог для партий и кандидатов в президенты с 7 до 3%, а республиканский с 0,7 до 0,3%.

16 октября парламентский комитет по конституционному законодательству одобрил этот законопроект.