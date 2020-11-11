Пресс-служба и.о. президента сообщила, что Садыр Жапаров пообещал выделить 300 млн сомов из внебюджетных источников на обновление технической базы Национальной академии наук.

Жапаров 11 ноября посетил Академию наук, где поздравил ученых Кыргызстана с Днем науки и вручил им награды в виде именных часов и почетных грамот.

«Наша страна остро нуждается в научной помощи. Мы верим, что достичь пути развития и будущего страны можно только через единство науки и государства. Потому что наука должна быть на шаг впереди в решении экономических и социальных проблем, в использовании человеческих ресурсов. Во всех развитых странах наука на высочайшем уровне. Любую проблему в стране нужно решать через науку», — сказал Садыр Жапаров.

Президент НАН Мурат Джуматаев рассказал о том, что средств на обновление техническо-приборной базы не хватает.

«За последние 16 лет ни один президент страны и премьер-министр не посещал Национальную академию. Надеемся, что ваш визит будет знаком того, что отношение к науке и трудам ученых изменится и принесет в дальнейшем положительные результаты», — сказал Мурат Джуматаев, обращаясь к Садыру Жапарову.

В 2019 году из бюджета страны были выделены 354 млн сомов для Национальной академии наук Кыргызстана. В 2020 году Минфин планировал выделить 382 млн сомов Академии наук. Однако из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса и политическими событиями эта сумма могла быть снижена.

В 2017 году, подводя итоги 5-летней работы, в Академии наук сообщили, что в Кыргызстане финансирование науки составляет всего 0,08% от ВВП, а приборная база научно-исследовательских институтов практически не обновлялась последние 25 лет.