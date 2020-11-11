Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы. По её данным, Абдалиев находится на самоизоляции и получает необходимое лечение.

В пресс-службе отметили, что из-за болезни Абадлиев пока не сможет принимать участие в заседаниях парламента. Одно из них он уже пропустил 11 ноября.

«Вместо него на сегодняшнем заседании комитета парламента по экономической и фискальной политике участвовал его заместитель», — сообщили в пресс-службе ГНС.

На 11 ноября в Кыргызстане известно уже о 64 360 случаях заражения коронавирусом. За всё время пандемии в стране умерло 1 188 человек.