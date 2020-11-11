Полпредство Иссык-Кульской области 11 ноября сообщило, что в Караколе и Балыкчы назначены новые и.о. мэра города. Распоряжение подписал и.о. президента Садыр Жапаров.

Эрмат Джумаев. Фото: Мэрия Каракола.

Исполнять обязанности мэра Каракола будет бывший глава местного муниципального предприятия «Зеленстрой» 29-летний Эрмат Джумаев. Эту должность он будет занимать до избрания нового горкенеша и мэра.

Ранее мэром города был Адыл Каниметов, который покинул свой пост после политический событий в октябре.

Новым и.о. мэра Балыкчы назначили 37-летнего Азамата Арнабек уулу. Ранее он возглавлял Совет молодежи города.