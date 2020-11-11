За сутки в стране выявили 400 новых случаев заражения COVID-19:

Бишкек — 97;

Джалал-Абадская область — 78;

Иссык-Кульская область — 59;

Чуйская область — 56;

Баткенская область — 37;

Ошская область — 35;

Таласская область — 19;

Ош — 16;

Нарынская область — 3.

За все время пандемии в республике выявили 64 360 случаев заражения коронавирусом.

Из больниц и стационаров за сутки были выписаны 532 пациента. За весь период с выздоровлением выписали 55 306 пациентов.

Среди медработников выявили 4 случая заражения COVID-19. Два случая зарегистрировали в Бишкеке и по одному случаю в Оше и Баткенской области.

Всего за все время пандемии в республике выявили 3 658 случаев заражения коронавирусом среди медиков. Из них выздоровели 3 457 медработников.

По данным минздрава на 11 ноября, от коронавируса в больницах лечатся 3 347 пациентов. Еще 3 850 пациентов находятся на амбулаторном лечении.