Фото: Кундуз Жолдубаева.

Соратница бывшего президента Кундуз Жолдубаева опубликовала обращение к Алмазбека Атамбаева к суду, где рассматривалось дело о событиях в Кой-Таше в августе 2019 года.

Атамбаев попросил освободить всех его соратников, оставив под стражей лишь его.

«Мне дали 11 лет в колонии, но ни одного показания на меня нет. Все докажет время. Я знаю, что все равно правда победит. Канат Сагымбаев, Фарид Ниязов, которые рядом со мной сидят — сидят из-за того, что не передали меня. Я выдержу всё. Те, кто под домашним арестом, должны остаться под домашним арестом. Те, кто сейчас под стражей должны быть отпущены», — процитировала его обращение Кундуз Жолдубаева.

В результате судья продлил срок судебного разбирательства по этому делу до 11 января 2021 года. В отношении большинства фигурантов дела продлена мера пресечения в виде домашнего ареста. Суд не стал рассматривать изменение меры пресечения в отношении Фарида Ниязова и Каната Сагымбаева так как они находятся под стражей по подозрению в организации массовых беспорядков 9 октября 2020 года на площади Ала-Тоо.

Кроме того, была удовлетворена просьба адвокатов об отводе судьи Марата Сыдыкова, он больше не будет вести заседания по делу о событиях в Кой-Таше.

Ранее Атамбаев отказывался принимать участие в судебных заседаниях, аргументируя это тем, что «все происходящее незаконно».

Штурм резиденции Атамбаева

Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа 2019 года после двухдневного штурма его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области. Тогда погиб один из спецназовец Усенбек Ниязбеков. Еще более 100 человек получили различные ранения.

Бывшему президенту и его соратникам предъявили обвинения по статьям «Организация массовых беспорядков», «Захват заложника», «Убийство» и «Покушение на убийство». Всего 19 человек проходят фигурантами этого дела.

Кроме того, Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы и конфискации имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.