Дочь экс-спикера и депутата парламента Чыныбая Турсунбекова Айдай выступила на совместном заседании Штаба и мэрии от имени волонтеров, потерявших своих близких из-за коронавируса летом 2020 года. Ее отец скончался от двусторонней пневмонии ночью 6 июля в реанимации Нацгоспиталя.

Айдай Турсунбекова потребовала, чтобы власти привлекли к ответственности госслужащих, которые отвечали за подготовку системы здравоохранения к первой волне коронавируса весной 2020 года.

«Мы своих родных уже не вернем. Но мы не хотим, чтобы вы потеряли своих родных. Мы не хотим, чтобы вы прошли через тот ад, который прошли мы и проходим сейчас. […] Всех нас интересует один вопрос — почему наша страна оказалась неготовой к пандемии?» — заявила активистка.

Ее интересует, почему не были готовы больницы, медперсонал, почему не было лекарств или же они продавались «втридорога». Она обратила внимание на четыре проблемы здравоохранения, которые не были проработаны:

Подготовка медперсонала — протоколы лечения коронавируса состоят из более сотни страниц, поэтому активистка не уверена, что каждый медик прочитал и вник в рекомендации.

«У нас на руках есть истории болезни и посмертные эпикризы. Вы знаете, каждый врач лечил по-своему — как мог, очень часто не следуя рекомендациям протокольного лечения. Почему не подготовить отдельный документ — вырезки из протоколов лечения — шпаргалку для врачей», — предложила Турсунбекова.

Также она отметила, что за все время пандемии ни один врач не обратился в морг и не узнавал результаты вскрытия патологоанатома, чтобы понять причину смерти пациента. Она предложила перенять российскую систему тестирования медиков после 36-часового обучения перед тем, как допустить его к лечению зараженных COVID-19.

«Я недавно разговаривала с несколькими врачами. Они честно мне признались, что правительство закупило новые аппараты ИВЛ, но никто не обучил их с ними работать. Вы представляете катастрофу такого признания? Что будет с больными, которые попали под ИВЛ к этим врачам, которые абсолютно не знают, что делать с этим аппаратом?» — спрашивает активистка.

Лекарства — Турсунбекова утверждает, что летом не хватало лекарств и сомневается в том, что нынешнего запаса правительства хватит. Она требует, чтобы был жесткий контроль цен на препараты, так как у фармкомпаний льготное налогообложение.

«У меня был целый список лекарств, который я должна была купить для своего папы. Среди них был препарат, который я купила за 16 тысяч сомов — один флакон стоил 1 600 сомов, когда своя цена 700 сомов. А что делать другим людям, у которых зарплата 10-12 тысяч сомов в месяц? Смотреть как их родные умирают, потому что они не могут позволить себе купить эти лекарства? Почему наше правительство позволило фармкомпаниям наживаться на горе своих граждан?» — сказал Турсунбекова.

Отсутствие узкопрофильных врачей в красных зонах больниц — не было кардиологов, иммунологов, инфекционистов, пульмонологов. Активистка потребовала, чтобы в каждой больнице были укомплектованы врачи.

«Мой отец лежал под аппаратом ИВЛ 7 суток. На 3-4 сутки ему обязаны были провести трахеостомию. Нам вручили телефон врача из частной клиники и сказали, чтобы мы сами уговорили его сделать операцию. Получается, в целом Нацгоспитале, который считается лицом здравоохранения в стране, нет такого специалиста? Серьезно?» — интересуется дочь экс-спикера.

Ответственность руководителей, отвечавших за подготовку страны к пандемии — активистка считает, что у властей было достаточно времени и финансовых ресурсов для учета всех предыдущих пунктов подготовки к вспышке коронавируса.

«Фактически ничего этого сделано не было. Пока чиновники не поймут, что будут нести персональную ответственность за свои действия или бездействие, в нашей стране ничего не изменится. И поверьте, завтра повторится тоже самое, что было летом. И тогда будем плакать не только мы, но и все вы», — предупредила Турсунбекова.

Межведомственная комиссия

После выступления еще нескольких волонтеров, потерявших близких родственников во время вспышки коронавируса летом, нынешняя глава Штаба вице-премьерка Эльвира Сурабалдиева высказала позицию властей.

«Да, признаю, в то время был хаос. Я получила все документы, которые вы направили мне. Насчет привлечения к ответственности — тут должны работать правоохранительные органы. Мы в правительстве составили межведомственную комиссию, чтобы выяснить, какие системные ошибки были допущены», — пояснила Сурабалдиева.

Она добавила, что «черный июль» стал уроком для всех и никто не хочет его повторения. Вице-премьерка принесла соболезнования родственникам погибших и сказала, что записала все пункты, которые упомянули волонтеры.

«Если в то время было какое-то лобби, если кто-то там пытался войти в сговор с кем-то, это все выплывет на свет. По вашим заявлениям будут правоохранительные органы работать. Также мы встретились с фармкомпаниями — обсудили ценовую политику. Сейчас идут диалоги, мы заседаем открыто, чтобы все слышали, что мы обсуждаем», — сказала экс-депутатка.

Сурабалдиева отметила, что никто «не рисует радужных картинок», что все будет идеально, но она как глава Штаба заверяет в том, что никто из ее подопечных не обманывает кыргызстанцев.

В июле 2020 года Кыргызстан пережил резкую вспышку заражений коронавирусом — за сутки регистрировали сотни новых случаев и десятки летальных исходов. Именно в июле минздрав решил учитывать в статистике по смертности от осложнений COVID-19 летальные исходы от пневмонии. Тогда количество смертей увеличилось со 173 до 900.

На заседании парламента 5 ноября главный пульмонолог страны и замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев прогнозировал вторую волну — пик заболеваемости коронавирусом — на конец ноября.

На 11 ноября 2020 года минздрав зафиксировал 64 360 случаев инфицирования COVID-19. Из них 55 306 закончились выздоровлением, а 1 188 — летальным исходом. Однако это только официальная статистика, которая не учитывает население, которое переболело или лечится в домашних условиях.