В Бишкеке 12-ноября скончался 51-летний экс-министр образования и науки Каныбек Исаков. Близкие Исакова сообщили «Клоопу» , что у чиновника был COVID-19 и он лечился в Республиканской больнице в Бишкеке.

Каныбек Исаков был министром образования с сентября 2019 года по октябрь 2020 года. До этого он в течение 8 лет занимал должность ректора ОшГУ.

Исаков был освобождён от должности министра 14 октября по указу и.о. президента и премьер-министра Садыра Жапарова, который придя ко власти полностью сменил состав кабмина.

На 12 ноября в Кыргызстане известно уже 64 887 случая заражения коронавирусом. За всё время пандемии скончались 1 193 пациента. Выздоровели — 55 824.