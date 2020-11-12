Экс-депутат парламента и общественный деятель Садык Шер-Нияз подал заявление в ЦИК для участия в досрочных президентских выборах 10 января 2021 года. Он стал уже 17 кандидатом на пост главы государства.

Экс-депутат ранее сообщал о своём намерении баллотироваться в президенты на своей странице в фейсбуке.

Он говорил, что для победы на выборах нужны огромные средства, которых у него нет, а ему будет противостоять «налаженная система админресурса».

Шер-Нияз призывал поддержать его кандидатуру тех, кто болеет за парламентаризм, как за «основу свободной страны».

«Свобода, справедливость, образование — вот мой девиз к участию в будущей президентской гонке. Парламентаризм — это основа свободы. Справедливость — это кардинальная реформа судебной системы, где районный судья должен быть выше президента, депутатов и всех других вместе взятых», — сказал Шер-Нияз.

Нынешний и.о. президента и премьер-министр Садыр Жапаров считает, что Кыргызстан «слишком рано перешел к парламентской системе правления» и предлагает ввести вместо него курултай. Для этого потребуется внести поправки в действующую Конституцию.

На встрече с кыргызстанцами в Нарынской области 9 ноября Жапаров пообещал, что проект нового главного закона вынесут на обсуждение в течение 10 дней. В нем, кроме введения курултая, он предлагает перейти на президентскую форму правления, а также выбирать депутатов в парламент по мажоритарной и партийным системам одновременно.

Садык Шер-Нияз — экс-министр культуры и информации. Он в 2010 пять месяцев был министром культуры и информации, а в 2011-2015 годах возглавлял союз кинематографистов Кыргызстана.

В 2014 году он во главе своей киностудии «Айтыш Фильм» снял биографическую картину о предводительнице алайских кыргызов Курманжан Датке.

В 2015 году он был избран депутатом от фракции «Ата Мекен» и сдал свой мандат в пользу лидера фракции Омурбека Текебаева 13 октября 2020 года.