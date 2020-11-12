Пресс-служба Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) сообщила о задержании судьи Межрайонного суда Бишкека по подозрению в коррупции.

По данным финпола, в 2016 году была создана схема, при помощи которой подделывались судебные решения. С помощью этих решений был незаконно снят арест с имущества, которое принадлежало лицам, связанным с сыном беглого президента Курманбека Бакиева — Максимом Бакиевым.

По версии следствия, в схеме участвовали работники Госрегистрационной службы, должностные лица аппарата президента, судьи и работники судебной системы.

По этому факту финпол возбудил уголовное дело по статье «Коррупция». А 11 ноября сотрудники ведомства задержали заведующего по гражданским делам Бишкекского горсуда и судью Межрайонного суда столицы.