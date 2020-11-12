Пресс-служба ГКНБ сообщила, что прокурор Аламудунского района Чуйской области и его заместитель задержаны «за систематическое получение взяток».

По данным следствия, задержанные вошли в сговор со следственными подразделениями милиции, которые они курировали.

«Установлено, что руководство прокуратуры Аламудунского района на регулярной основе вымогали и получали денежные средства у лиц, проходящих по уголовным делам за принятие того или иного процессуального решения», — говорится в сообщении ГКНБ.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Задержанных доставили в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжает розыск причастных к коррупции.