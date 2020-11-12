Издание Kaktus.Media 11 ноября опубликовало видео из исправительной колонии (ИК) №47, где запечатлено как заключенные на футбольном поле устроили застолье и пели песни.

Происходящее снимал на видео один из заключенных. При этом в ролике можно увидеть, что за главным столом сидит криминальный авторитет Камчы Кольбаев, который сейчас находится в 47 колонии.

На опубликованное видео отреагировали в Госслужбе исполнения наказаний (ГСИН). В пресс-службе ГСИН пояснили, что видео было снято 5 ноября. В тот день в колонии организовали спортивные мероприятия к празднованию «Дня истории и памяти предков».

«В обеденное время был накрыт скромный обеденный стол, в ходе которого были подведены итоги спортивного мероприятия и проведено чтение корана», — сообщили в ГСИН.

После того, как видео было опубликовано, в колонии провели обыск и нашли телефон, на который сняли ролик. Он принадлежал одному из осужденных.

После проверки осужденного поместили в изолятор на один месяц. А в отношении сотрудников, которые допустили съемку видео, начали расследование.