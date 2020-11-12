Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадыр опубликовал видеообращение к и.о. президента Садыру Жапарову. В нем он обнародовал тайную запись обсуждения событий в Кой-Таше якобы между экс-депутатом и экс-министром обороны Исмаилом Исаковым и бывшим тогда главой ГКНБ Орозбеком Опумбаевым.

Также сын бывшего президента попросил Жапарова по-мужски — эркекче — сдержать слово, данное ему 14 октября в Доме правительства. Кадыр Атамбаев упомянул, что в недавнем интервью Жапаров сказал, что бывший президент «сидит, потому что он застрелил спецназовца в Кой-Таше».

«Вы заблуждаетесь, и сегодня я предоставлю всему народу факты. Это аудиозапись-прослушка, которая тайно была установлена на закрытом заседании госкомиссии по Кой-Ташским событиям с тогдашним председателем ГКНБ Опумбаевым», — заявил Атамбаев.

По его словам, эту прослушку установил и передал ему член госкомиссии Жаркынбек Касымбеков — член политсовета и кандидат в депутаты от партии «Чон Казат».

«Так в аудиозаписи, отвечая на вопросы Исмаила Исакова, Орозбек Опумбаев открыто говорит, что Атамбаев не может быть причастным к убийству спецназовца», — сказал сын бывшего президента.

Адвокат Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев объяснил, как эта запись может указать на невиновность его подзащитного. Юрист пишет, что Опумбаев сообщил, что замкомандира спецназа Усенбек Ниязбеков «был застрелен из автомата Калашникова — АК74».

«Но никак не из оружия, принадлежащего Алмазбеку Атамбаеву. Правдивость признания Опумбаева подтверждается показаниями 14 сотрудников «Альфы», которые в ходе расследования уголовного дела о Кой-Ташских событиях показали следователям МВД, что Ниязбеков был застрелен на 1-этаже дома Алмазбека Атамбаева из АК-74», — пишет адвокат.

«Клооп» приводит полную расшифровку записи, которую представил Атамбаев. Мы не можем подтвердить или опровергнуть, действительно ли это голоса Опумбаева и Исакова.

Исаков: Оружие, которое у вас в руках было, не могло продырявить насквозь бронежилет, верно? Если кто-то случайно нажал бы [на курок] перед тем, как вытащить его. Так же? У вас какое снаряжение? Автоматы АК74 же, да? Если бы он выстрелил, то было бы совсем по-другому, да ведь? И траектория бы пошла, было бы видно сразу. Значит, комиссия должна четко себе представить или исключить, во-первых, что невозможно было выстрелить с третьего этажа. Во-вторых, исключить возможность самострела. Вывод, что один из находившихся там гражданских… А как тогда этот ГСВ [оружие с резиновыми пулями] оказался в руках, если он находился внутри? Вопрос в этом же.

Опумбаев: Исмаил Исакович, я вам потом отдельно отвечу. Я вам расскажу, кто и как это было. Только отдельно, ладно?

Исаков: По всему сказанному у нас складывается мнение. Мы должны четко определить, из чего и где этот парень был застрелен, из чего его не могли подстрелить — что если бы его так застрелили, было бы по-другому. Мы же должны такой вывод сделать!

Опумбаев: Следствие все уточнит, сейчас идет трасологическая экспертиза. Исмаил Исакович, было бы хорошо, если бы мы не вмешивались в следствие.

Исаков: Я не вмешиваюсь, я просто размышляю.

Опумбаев: Вот, вы же говорите это. Нужно же быть беспристрастным.

Исаков: Я размышляю над вашими ответами. Потому что я думал, что его застрелили из СВД там же при входе. У СВД хватит сил, чтобы продырявить [бронежилет].

Опумбаев: Было не так, Исмаил Исакович.

Исаков: Было не так, значит, там не стреляли, правильно?

Опумбаев: Правильно-правильно.

Исаков: Надо же исключить тогда для справедливости. Если бы это была ваша пуля, то она бы пошла по-другому. Я тоже должен исключить.

Опумбаев: Правильно.

Исаков: Правильно?

Опумбаев: Правильно.

Исаков: Откуда тогда третий СВД появился, второй?

Опумбаев: Не СВД, а АК74. Из этого автомата стреляли. Скажу вам.

Исаков: А у кого он был? У них, да?

Опумбаев: Они [гражданские] отняли у ребят [спецназовцев] один автомат, и из него стреляли.

Исаков: Они числятся у вас, да?

Опумбаев: Да.

«Ну вот, Садыр Нургожоевич, надеюсь, что вы теперь возьмете свои слова обратно. А теперь непосредственно к самим Кой-Ташским событиям, которые вы назвали незаконными со стороны Алмазбека Атамбаева. Если Атамбаев такой плохой, если созданный в Кой-Таше Народный штаб незаконный, то зачем тогда туда тайно приезжал ваш друг Камчыбек Ташиев и выражал поддержку? Зачем вы пытались снова и снова связаться с Алмазбеком Атамбаевым? Зачем ваш брат Сабыр Нургожоевич неоднократно записывался на прием и встречался с Алмазбеком Атамбаевым, а после его ареста — с нами?» — спросил сын бывшего президента.

Он сказал, что 14 октября встречался в Доме правительства с Жапаровым и заключил с ним договор. По словам Кадыра Атамбаева, и.о. президента обратился к нему с двумя просьбами, но не уточнил, о чем они были.

«Мы выполнили свою часть соглашения и ждем от вас того, что вы сдержите свое слово, как вы сказали, “эркекче” — как настоящий мужчина. Однако некоторые последние ваши высказывания нас удивили, и возможно, что до вас кто-то неверно доносит информацию. Именно поэтому я записываю это видеообращение», — заключил Кадыр Атамбаев.

Госкомиссия по Кой-Ташу

В сентябре 2019 года для расследования событий, произошедших в августе в Кой-Ташской резиденции Алмазбека Атамбаева, была создана госкомиссия, в которую вошли депутаты парламента и члены Совета безопасности.

Через три месяца — 10 декабря — комиссия представила итоги своей работы. Члены комиссии заключили, что Алмазбек Атамбаев «преднамеренно готовил насильственный захват власти в стране».

Позже партия СДПК, лидером которой являлся Атамбаев, заявила, что решение было «продиктовано властями и не соответствует действительности».

Последнее заседание по Кой-Ташским событиям прошло накануне — 11 ноября. В результате судья продлил срок судебного разбирательства по этому делу до 11 января 2021 года. В отношении большинства фигурантов дела продлена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Суд не стал рассматривать изменение меры пресечения в отношении Фарида Ниязова и Каната Сагымбаева так как они находятся под стражей по подозрению в организации массовых беспорядков 9 октября 2020 года на площади Ала-Тоо.

Кроме того, была удовлетворена просьба адвокатов об отводе судьи Марата Сыдыкова, он больше не будет вести заседания по делу о событиях в Кой-Таше.

Атамбаев на заседании суда

Фото: Кундуз Жолдубаева

Штурм резиденции Атамбаева

Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа 2019 года после двухдневного штурма его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области. Тогда погиб один из спецназовец Усенбек Ниязбеков. Еще более 100 человек получили различные ранения.

Бывшему президенту и его соратникам предъявили обвинения по статьям «Организация массовых беспорядков», «Захват заложника», «Убийство» и «Покушение на убийство». Всего 19 человек проходят фигурантами этого дела.

Кроме того, Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы и конфискации имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.