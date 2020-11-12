Руслан Татиков, начальник управления госдолгом Минфина Кыргызстана, рассказал на пресс-конференции 11 ноября, что Китай согласился предоставить отсрочку Кыргызстану по выплатам внешнего долга. Кыргызстан должен Китаю более $2 млрд с учетом процентов.

«По пролонгации долга ведутся переговоры, я не хотел бы это озвучивать, потому что китайская сторона попросила не озвучивать. Но однако они согласились на пролонгацию, отсрочку данной выплаты в связи с тем, что они присоединились к G20, и члены Парижского клуба предоставляют отсрочку. С Китаем ведутся переговоры, по их итогам мы обязательно дадим пресс-конференцию», — заверил чиновник.

Татиков назвал неверной информацию в некоторых СМИ о том, что Кыргызстан не получил отсрочку. При этом он не сообщил подробностей переговоров и того, на каких условиях дали отсрочку.

«В СМИ выходит, что китайцы не дали нам отсрочку и так далее. Я утверждаю, что дали, но [у них] есть условия и мы обсуждаем эти вопросы. У нас идет отсрочка с 1 мая по 31 декабря 2020 года, по Китаю это $ 35 млн», — отметил он.

Кроме того, идут переговоры об отсрочках и с другими кредиторами из Парижского клуба и арабских стран.

За что и сколько сейчас Кыргызстан должен Китаю

С 2008 года Кыргызстан получил десять крупных кредитов КНР, которые сейчас и составляют перед ней долг: семь на строительство дорог и три на энергетическую безопасность. Вместе с процентами долг составляет сейчас $ 2 млрд 256 млн долларов. Это:

кредит на реабилитацию дороги Ош-Сары-Таш-Иркештам на $ 75,29 млн;

кредит на реабилитацию дороги Бишкек-Нарын-Торугарт на $ 200 млн

два кредита на реабилитацию двух участков дороги Ош-Баткен-Исфана и Бишкек-Балыкчы на $129,83 млн;

три кредита на строительство альтернативной дороги Север-Юг на $690,8 млн;

кредит на модернизацию линий электропередач на юге Кыргызстана на $208 млн;

строительство ЛЭП Датка-Кемин и подстанции Кемин на $389,80 млн;

кредит на модернизацию ТЭЦ Бишкека на $386 млн.

Зависимость Кыргызстана от Китая

Согласно исследованию Национального бюро экономических исследований США, Кыргызстан в 2019 году занимал 5-е место в мире по доле внешнего долга Китаю от своего ВВП.

Кроме того, по версии Кильского института мировой экономики, Кыргызстан входит в семь стран, чей внешний кредитный долг Китаю превышает 25% от их ВВП. В список также вошли Джибути, Нигер, Республика Конго, Лаос, Камбоджа и Мальдивы.

Как считает аналитическая организация Центр глобального развития, такой большой долг ставит Кыргызстан в «финансово уязвимое» положение перед Китаем. Если Кыргызстан не сможет вовремя погасить кредит, то Китай имеет право потребовать любой актив страны через международный суд, который находится в Гонконге.