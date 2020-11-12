Фото: Пресс-служба президента.

В здании Общественной телерадиокорпорации завершилась первая пресс-конференция и.о. президента Садыра Жапарова. Отвечая на вопросы журналистов он говорил то, о чем заявлял неоднократно.

Давление на общественное мнение

В ходе пресс-конференции Жапаров заверил журналистов, что власти не будут преследовать граждан за посты и мемы, и отметил, что ранее сам подвергался политическим преследованиям.

По его словам, давление и угрозы журналистам также будут пресекаться, однако, и журналисты со своей стороны должны «нести ответственность и не манипулировать информацией».

«Я всегда открыт и готов отвечать на их вопросы, даже по телефону, чтобы правильно объяснить свою мысль», – сказал он.

Конституционная реформа

И.о. президента неоднократно спрашивали о готовящемся проекте конституционной реформы. Он снова заявил, что инициатива исходит от народа и сейчас готовится проект.

По его словам, проект будет представлен в парламент в течение 10 дней, там пройдут его обсуждение и доработка. Требование выборов по одномандатым округам Жапаров также назвал инициативой народа.

Журналистка «Клоопа» задала вопрос о том, почему Жапаров инициировал конституционную реформу, если по закону полномочия на это имеют только парламент или сами граждане.

Жапаров не ответил на этот вопрос напрямую, и только повторил, что проект Конституции будет направлен в парламент, и все, в том числе журналисты, смогут принять участие в его обсуждении.

Возможное президентство

В ходе пресс-конференции Жапарова спросили, сдаст ли он премьерские полномочия вместе с президентскими. Журналист, задававший вопрос, так же отметил, что сейчас некоторые политики уже пытаются заручиться поддержкой Кремля, и спросил, примет ли Жапаров ответственность как лидер, если будут какие-то диверсии.

«Президентские полномочия перейдут к спикеру, а полномочия премьер-министра будут приостановлены и на время перейдут вице-премьер-министру. Если будут какие-то диверсии, то будем предпринимать все меры, но я верю, что союзные государства на такое не пойдут», – ответил Жапаров.

Его также спросили, не выйдут ли на митинги его соратники в случае поражения Жапарова на президентских выборах.

«Если я не пройду, мои соратники не выйдут, у нас нет таких требований, наоборот, я буду просить их не делать этого. Но нам нужны чистые выборы. Три революции произошли именно по этой причине. О всех фактах нарушений, подкупа, использования админресурса прошу сообщать, чтобы их могли наказать. По чистым выборам у нас есть проект внедрения системы блокчейн, чтобы все наши граждане смогли проголосовать, где бы они ни были. Если не успеем к президентским выборам, надеемся, парламентские выборы проведем с ними», – сказал он.

Текстовая трансляция: