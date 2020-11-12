Пресс-служба УВД Оша сообщила об аресте милиционера, подозреваемого в хулиганстве на дороге. Два дня назад, по данным милиции, он не поделил дорогу с другим автовладельцем и сначала подрался с ним, а потом достал травматический пистолет и выстрелил.

Милиционер промахнулся, а после скрылся с места происшествия. Факт конфликта внесли в ЕРПП по статье «Хулиганство», начали досудебное производство.

Позже выяснилось, что подозреваемый работал в Управлении внутренних дел. Материалы дела уже направили в прокуратуру, своей вины он не отрицает.