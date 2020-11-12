Пресс-служба ГУВД Чуйской области прокомментировала статью издания Kaktus.media под заголовком «Сын главы антимонополии обвинялся в разбое. Статью переквалифицировали, и его освободили».

В милиции сообщили, что 23 октября 2020 года обвиняемые в разбое и угоне автомобилей сын главы Госантимонополии Шухрата Сабирова Аброр Сабиров и его предполагаемый сообщник Мухридин Муракимов еще находились под стражей.

«Причина, по которой С.А. [Сабиров Аброр] был отпущен, выясняется», – отметили в ведомстве.

В милиции подчеркнули, что подозреваемые «не имели мотива, прямого умысла и материального обогащения преступным путем».

По данным ГУВД Чуйской области, машины, в угоне которых обвиняются подозреваемые, были заказаны и куплены ими за свои деньги.

В ходе следствия милиция дала их действиям юридическую оценку и обвинила в «Воспрепятствовании деятельности следователя» и «Нарушении неприкосновенности жилища».

11 ноября 2020 года несколько СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что сын главы Госантимонополии Шухрата Сабирова Аброр Сабиров был освобожден из СИЗО. Он обвинялся в разбойном нападении и угоне автомобилей с государственной штрафстоянки.

Несмотря на то, что обвиняемый признал вину, следователь предъявил обвинение по статьям «Воспрепятствование следствию» и «Нарушение неприкосновенности жилища».

В УВД Чуйской области 10 сентября сообщили о задержании 24-летнего парня по подозрению в разбойном нападении и угоне двух контрабандных автомобилей со штрафстоянки в Канте. Тогда СМИ сообщили, что подозреваемым является сын главы госагентства антимонопольного регулирования Шухрата Сабирова Аброр.

«7 сентября С.А. вместе со своим сообщником связал и избил охранника штрафстоянки, а затем угнал машины марки “Хонда Иллюзион” и “Тойота Альфард”. Данный факт милиция зарегистрировала в ЕРПП по статье “Разбойное нападение” Уголовного кодекса», — сообщили в УВД.

Следствием было установлено, что перед нападением Сабиров и Муракимов приехали в один из строительных центров Бишкека, где приобрели перчатки, маски, скотч, хомуты и прикуриватель для автомобиля.

Перед тем как уехать с места преступления подозреваемые отобрали у избитого и связанного ими сторожа мобильный телефон и пригрозили ему расправой, если он позовет кого-либо на помощь.

Позже сотрудники милиции нашли угнанные автомобили, когда подозреваемый пытался спрятать их в одной из новостроек Бишкека.

По данным УВД, автомобили были ранее опечатаны и находились на специальной штрафстоянке в Канте. Накануне их доставили туда сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями после того как обнаружили их на границе.

По данным ведомства, в случае признания подозреваемого виновным в разбое и угоне, по закону ему грозил штраф от 100 до 220 тысяч сомов с лишением свободы от двух лет шести месяцев до десяти лет.

После переквалифицирования дела ему грозит до трех лет лишения свободы и штраф от 50 до 200 тысяч сомов.

Отец Сабирова, директор Госагенства антимонопольного регулирования Кыргызстана Шухрат Сабиров, тогда сообщил изданию Kaktus Media, что его сын не избивал сотрудника охраны. По его словам, он «просто обвязал мужчину скотчем».

«Я был не в курсе этих событий, он не поставил меня в известность. Я бы его отговорил от необдуманного шага. Его бес попутал. Конечно, для меня это неприятная ситуация. […] Я встречался с этим 74-летним охранником стоянки и он не имеет никаких претензий к моему сыну», — сказал чиновник.

Сабиров считает, что сын «был вынужден пойти на такой поступок», потому что хотел вернуть автомобили, которые принадлежат ему лично.

«Сын последние три месяца занимался машинами и автозапчастями. У ГСБЭП появились вопросы по этим авто, и они поставили их на стоянку. Сами же запрашивали у моего сына документы об уплаченных платежах. Но он платил их в России и показал копии документов. Однако ГСБЭП запросила их по своим каналам. Машины стояли два месяца, а сын большую часть денег на эти автомобили занимал у друзей», — сообщил отец Сабирова.