Городской штаб Джалал-Абада решил перенести возобновление оффлайн-обучения в городских школах на 20 ноября из-за эпидемиологической ситуации в области. Об этом «Клоопу» сообщил пресс-секретарь мэрии Джалал-Абада Азамат Жээнбеков.

«Изначально планировалось открыть школы 10 ноября. По приказу правительства, местные власти сами решают такие вопросы, исходя из эпидситуации. К сожалению, сейчас Баткенская и Джалал-Абадская области лидируют по заражениям. Поэтому члены городского штаба решили перенести дату открытия школ», — рассказал Жээнбеков.

По его словам, эпидемиологи Джалал-Абада оценили обстановку в городе как «нестабильную», поэтому начало оффлайн-обучения могут сдвинуть и на более поздний срок.

«Через неделю Штаб снова встретится и решит, что делать дальше. До этого мы проанализируем нынешнюю ситуацию — поздняя осень, усиливаются сезонные заболевания, вроде гриппа и простуды. Пока дети продолжат обучаться из дома», — объяснил глава пресс-службы.

Ранее вице-мэр Джалал-Абада и глава городского Штаба Руслан Алтымышев рассказал АКИпрессу, что одной из причин переноса открытия школ стали смерти двух людей от последствий COVID-19: воспитательницы детсада и школьницы 17 лет.

Жээнбеков опроверг эти данные и сказал, что в ближайшее время таких смертей «не фиксировалось». Однако при этом коронавирус был диагностирован у 10 школьников.

«Выяснилось, что болеют их родители, а потом при тестировании членов их семей вирус был обнаружен у их детей. Местные эпидемиологи объяснили мне, что у этих детей заболевание проходит бессимптомно. Поэтому их лечили амбулаторно», — рассказал пресс-секретарь.

По данным главы Джалал-Абадского штаба Алтымышева, на 10 ноября в дневные стационары города обратились более 3400 человек. Всего на тот момент COVID-19 был диагностирован у 53 подростков.

Возобновление оффлайн-обучения

Вторая учебная четверть в школах Кыргызстана началась 11 ноября, однако не все ученики вернулись в школьные стены. Минобразования сообщило, что традиционные занятия возобновятся всего в 1489 школах страны, которые находятся в регионах с благоприятной эпидситуацией. Школьники Бишкека и Оша продолжат учиться онлайн.

Глава пресс-службы минобразования Марина Гречанная рассказала «Клоопу», что сначала к обучению приступят ученики вторых-шестых классов. При благоприятной эпидемиологической обстановке в школе, следующими к обучению приступят ученики 9 и 11 классов.

«В каких районах нет заболеваний, в тех мы открываем больше классов. Например, в Нарынской области практически все школы будут работать. Школам Бишкека и Оша мы работать не разрешили», — сказала Гречанная.

Минобразования разработало специальные рекомендации для школ. Они касаются ношения масок, санитарных условий в туалетах и выхода детей на свежий воздух.

Протесты и увеличение заражённых

Министерство образования еще 30 сентября сообщало, что все школы Кыргызстана смогут возобновить свою работу уже с 6 октября. Так первыми должны были пойти в школу ученики с 1 по 6 классы.

Однако после прошедших парламентских выборов 4 октября в Кыргызстане начались массовые протесты. Они привели к столкновениям между силовиками и митингующими — ситуация на центральных улицах Бишкека была нестабильной и опасной.

Минздрав и миниобраз решили отменить свой приказ о возобновлении обучения в ночь на 6 октября объясняя это ухудшившейся эпидситуацией. Лишь 25 октября министерство образования заявило, что возобновление занятий было отменено из-за политической ситуации в стране, а позже выросло количество случаев заражения.

Ученики школ Кыргызстана обучаются из дома ещё с 8 апреля прошлого учебного года. Министерство образования тогда разработало обучающую программу для дистанционного образования школьников. Весь обучающий материал был загружен на специальные сайты ведомства, а также транслировался по телевизору.

Однако большинство родителей и школьников столкнулись с различными проблемами во время онлайн-обучения. Они жаловались на нехватку необходимых для обучения гаджетов, телевизоров и интернета.

На 12 ноября в Кыргызстане зарегистрировано всего 64 887 случаев заражения коронавирусом. 8 169 из них в Джалал-Абадской области — это самый высокий показатель среди всех областей страны.