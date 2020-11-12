Свердловский районный суд Бишкека 12 ноября должен был начать рассмотрение по существу иска семьи Матраимовых против изданий «Клооп», «Азаттык» и журналиста Али Токтакунова.

Процесс по-прежнему должен был вестись председателем суда Жылдыз Ибраимовой. Однако суд отложили до 11 декабря 14:00 из-за того что на заседание не явились представитель общественного фонда Исмаила Матраимова Лейла Байдаева и ответчик Али Токтакунов. Байдаева предоставила другим адвокатам со стороны истца копию авиабилета, который подтверждает ее отлет в Турцию.

«Я считаю, что причина для переноса суда уважительная. Кроме того, отсутствует ответчик Али Токтакунов. Мы прекрасно знаем, что он находится в стране. Я считаю, что необходимо его известить», — сказала представитель Райымбека Матраимова Татьяна Карыжинская.

Адвокаты, которые защищают СМИ, были против перенесения процесса, однако судья встала в этом вопросе на сторону истца. Кроме того, представителю «Азаттыка» Акмату Алагушеву была передана судебная повестка на имя Али Токтакунова.

«Адвокаты предоставили просто копию авиабилета и сопроводительный текст, что Байдаева якобы в командировке. Но когда в служебную командировку направляет работодатель, то есть приказ о командировании и командировочное удостоверение. Это все должно быть оформлено в надлежащем виде и предоставлено суду. Я считаю, что это неуважение к суду и к другим участникам процесса», — заявила адвокат «Клоопа» Фатима Якупбаева.

По ее словам, поведение адвокатов стороны истца показывает, что они не планируют отказываться от своих требований.

«Если бы они были намерены разрешить все мирным путем, то были бы предприняты какие-то попытки, а сейчас этого нет. Скоро разбирательству будет год, первое заседание было 13 декабря. За весь этот год не было никаких обращений, чтобы урегулировать споры мирным путем», — сказала она.

Якупбаева считает, что задержание, а затем освобождение Райымбека Матраимова также влияет на судебное разбирательство. Пока точно непонятно, по какой статье он обвиняется — если по статье «Коррупция», то это может быть доказательством правоты журналистов в суде.

«Идет досудебное производство, он не осужден, ему предъявлено обвинение и вручено уведомление. Мы хотели бы видеть этот документ, хотели бы понимать, что его действительно обвинили по статье “Коррупция”, а не по какой-то другой статье. Сейчас на руках нет никаких документов, но мы планируем их истребовать из суда, так как он утверждал соглашение о сотрудничестве со следствием. Мы можем истребовать только это, потому что есть тайна следствия и мы не можем попросить материалы дела. Более того, скорее всего, ознакомиться с материалом о сотрудничестве разрешат только судье», — сказала она.

Иск против СМИ

Матраимовы подали в суд на «Азаттык», «Клооп», издание 24.kg и журналиста Али Токтакунова в середине декабря 2019 года, обвинив журналистов в оскорблении чести, достоинства и деловой репутации их семьи. Изначально они потребовали 22,5 млн сомов компенсации с «Азаттыка», 15 млн сомов с 24.kg, 12,5 млн сомов с «Клоопа» и 10 млн сомов с Токтакунова.

С изданием 24.kg, которое не участвовало в расследовании, а лишь выпустило свой пересказ, Матраимовы договорились о частичном отзыве исковых требований. Хотя 24.kg продолжает оставаться ответчиком в деле, Матраимовы больше не требуют с них компенсации, и суд удовлетворил это ходатайство.

Таким образом, общая сумма компенсации, которую Матраимовы добиваются от СМИ, теперь составляет 45 млн сомов.

Адвокаты «Азаттыка» и «Клоопа» также пытались добиться перевода дела в Ленинский районный суд Бишкека, поскольку половина ответчиков — «Азаттык» и Али Токтакунов — зарегистрированы в Ленинском районе столицы. Однако судья Ибраимова отклонила это прошение.

Международная организация «Репортёры без границ» (RSF) выпустила заявление в защиту СМИ. Правозащитники назвали иск «абсурдным» и призвали Свердловский райсуд отклонить его.

«Абсурдно, что к журналистам “Азаттыка” и “Клоопа” предъявляют иск в связи с их журналистскими расследованиями, которые служили общественным интересам и стимулировали гражданское общество Кыргызстана в целом», — сказала Жанна Кавелье, глава представительства организации в Восточной Европе и Центральной Азии.

Расследование о богатствах Матраимова

В ноябре и декабре OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути».

В нём журналисты рассказали о связях экс-зампредседателя Таможенной службы Матраимова с китайским бизнесменом Хабибулой Абдукадыром, который построил подпольную империю грузоперевозок из Китая в Центральную Азию и Россию через Кыргызстан.

Информатор журналистов — убитый в ноябре Айеркен Саймаити — признался, что помог отмыть 700 миллионов долларов бизнеса Абдукадыра и заявил, что Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу.

Соавтор: Рустам Халимов.