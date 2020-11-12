Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Узбекистан и Казахстан окажут экономическую и гуманитарную помощь Кыргызстану. Такое решение приняли главы соседних государств во время телефонного разговора после прошедшего саммита ШОС.

«В ходе обсуждения ситуации в Центральной Азии главы государств достигли договоренности о совместных усилиях в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Казахстан и Узбекистан будут оказывать экономическую и гуманитарную помощь кыргызскому народу», — говорится в сообщении.

Узбекистан уже ранее выражал готовность оказать финансовую и продовольственную помощь Кыргызстану. Премьер-министр Узбекистана на встрече с главой МИД Кыргызстана Русланом Казакбаевым 6 ноября заявил, что готов поддержать страну после политических потрясений.

Казакбаев также обращался к Казахстану с просьбой о помощи. 29 октября на встрече с казахским премьером Аскаром Маминым он попросил оказать финансовую помощь Кыргызстану для поддержания бюджета страны и обеспечения продовольственной безопасности. Глава МИД также просил Казахстан помочь с медикаментами и СИЗ для борьбы с коронавирусом.

На фоне пандемии коронавируса и политических потрясений в Кыргызстане начался экономический кризис. Дефицит бюджета достиг рекордных 35,6 млрд сомов, а внешние кредиторы и доноры приостанавливают финансовые вливания в республику.