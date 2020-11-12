Пресс-служба Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями сообщила, что в доме экс-главы Госрегистрационной службы Тайырбека Сарпашева вечером 11 ноября провели обыск.

По данным следствия, обыск был в рамках дела о коррупционной схеме. С ее помощью незаконно сняли арест с имущества, принадлежащего лицам, связанным с сыном беглого президента Курманбека Бакиева — Максимом Бакиевым.

По этому делу уже задержаны экс-судья Межрайонного суда Бишкека и заведующий по гражданским делам Бишкекского горсуда.

В финполе сообщили, что коррупционная схема была создана в 2016 году и в ней замешаны должностные лица ГРС, аппарата президента и сотрудники судебной системы.

Не первое дело Сарпашева

Тайырбек Сарпашев занимал должность главы ГРС с 2015 по 2017 год. Он неоднократно подвергался критике со стороны парламентариев из-за проблем с внедрением системы биометрических данных для голосования на выборах.

Сарпашев не первый раз подозревается в незаконном снятии ареста имущества, принадлежащем лицам, связанным с Максимом Бакиевым.

Такое обвинения ему выдвигала Генеральная прокуратура еще в 2017 году. Затем прокуратура рекомендовала правительству уволить Сарпашева.

Однако сам Сарпашев говорил, что его имя «используют в чьих-то грязных схемах». Затем в конце марта 2017 года Генпрокуратура возбудила на Сарпашева еще одно уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением».

Экс-чиновника обвиняли в том, что, будучи вице-премьер-министром, в 2013 году он «незаконно» поручил закупить 40 тысяч бланков для свидетельств о рождении у типографии «Учкун», хотя тендер выиграла другая компания.

Бланки оказались бракованными — в микротексте свидетельств о рождении было написано «свидетельство о заключении брака».

Однако, по словам Сарпашева, в июне 2017 года ГКНБ прекратил дело за отсутствием состава преступления.



А в 2018 году он заявил, что все уголовные дела против него были прекращены.