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Республиканский штаб сообщил, что на 12 ноября в Кыргызстане скончались 5 пациентов с коронавирусом. По одному случаю смерти зарегистрировали в Бишкеке и Чуйской области и три случая в Баткенской области.

Всего за время пандемии в стране скончались 1 193 пациента с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

За сутки в стране выявили 527 новых случаев заражения COVID-19:

  • Бишкек — 108;
  • Ош — 51;
  • Чуйская область — 97;
  • Ошская область — 36;
  • Таласская область — 15;
  • Нарынская область — 7;
  • Иссык-Кульская область — 59;
  • Джалал-Абадская область — 105;
  • Баткенская область — 49.

Всего за время пандемии в стране выявили 64 887 случаев заражения COVID-19.

Из больниц и стационаров за сутки выписали 518 пациентов. За весь период с выздоровлением выписали 55 824 пациента.

Среди медработников выявили 4 случая заражения COVID-19. Два случая выявили в Бишкеке и по одному случаю в Баткенской и Джалал-Абадской областях.

За сутки с выздоровлением выписали 7 медработников.

Всего за все время пандемии в республике выявили 3 662 случая заражения коронавирусом среди медиков. Из них выздоровели 3 464 медработника.

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