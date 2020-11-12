Республиканский штаб сообщил, что на 12 ноября в Кыргызстане скончались 5 пациентов с коронавирусом. По одному случаю смерти зарегистрировали в Бишкеке и Чуйской области и три случая в Баткенской области.

Всего за время пандемии в стране скончались 1 193 пациента с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

За сутки в стране выявили 527 новых случаев заражения COVID-19:

Бишкек — 108;

Ош — 51;

Чуйская область — 97;

Ошская область — 36;

Таласская область — 15;

Нарынская область — 7;

Иссык-Кульская область — 59;

Джалал-Абадская область — 105;

Баткенская область — 49.

Всего за время пандемии в стране выявили 64 887 случаев заражения COVID-19.

Из больниц и стационаров за сутки выписали 518 пациентов. За весь период с выздоровлением выписали 55 824 пациента.

Среди медработников выявили 4 случая заражения COVID-19. Два случая выявили в Бишкеке и по одному случаю в Баткенской и Джалал-Абадской областях.

За сутки с выздоровлением выписали 7 медработников.

Всего за все время пандемии в республике выявили 3 662 случая заражения коронавирусом среди медиков. Из них выздоровели 3 464 медработника.