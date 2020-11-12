И.о. президента Садыр Жапаров на пресс-конференции 12 ноября рассказал почему отпустили экс-зампреда таможенной службы Райымбека Матраимова.

Чиновник отметил, что ориентировался на мировую практику и решил, что Матраимов может принести пользу для государства, если вернёт часть денег.

«Дело Матраимова до суда не дошло. Я принял политическое решение, чтобы он вернул в бюджет деньги. За 30 лет мы многих сажали, но кто из них в итоге вернул деньги? Например, сколько сторонников Атамбаева посадили, но разве кто-то вернул деньги? От ареста пользы для страны нет, гораздо полезнее вернуть деньги. Это мировая практика», — заявил Жапаров.

По его словам, сотрудники ГКНБ уже хотели арестовать бывшего таможенника, однако он сумел договориться со своим соратником и главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

«Я сказал Ташиеву, что нет пользы от заключения Матраимова. У нас 6-7 часов шло совещание. Сам [Матраимов] тоже открыто сказал, что если его заключить под стражу, то ничего не будет. Он сказал «лучше я верну взятое у государства или незаконно нажитое имущество, все деньги верну Кыргызстану». После такой его просьбы мы приняли политическое решение», — сказал Жапаров.

Задержание Матраимова

Бывший зампред таможенной службы Райымбек Матримов был задержан сотрудниками ГКНБ 20 октября. По данным спецслужбы, Матраимов и другие должностные лица наладили коррупционную схему в системе Гостаможни с 2016 года.

Ранее Матраимов заявил, что готов возместить ущерб от своих «преступных действий» в размере 2 млрд сомов, установленный Антикоррупционной службой при ГКНБ. Пресс-служба ведомства сообщила, что он уже перевел на счет ГКНБ 80 млн сомов из этой суммы.

Сейчас ГКНБ проводит следствие, чтобы установить точный ущерб государству и найти других причастных к коррупционной схеме на Государственной таможне.

Райымбек Матраимов — один из главных фигурантов журналистского расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана более 700 миллионов долларов.

В мае 2019 года «Азаттык» выпустил расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому Райымбека Матраимова. Позже Матраимовы опровергли информацию о причастности к выводу средств, а финпол проверил доводы журналистов и заявил, что имущества Матраимовых за рубежом не найдено.

Осенью 2019 года OCCRP, радио «Азаттык» и Kloop выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути» и рассказали о связях китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра с влиятельным кыргызским чиновником Райымомом Матраимовым.

Информатор журналистов — Айеркен Саймаити — признался, что незаконно вывез из страны более 700 миллионов долларов и заявил, что коррупционная сеть была налажена с помощью тогда еще зампреда таможни Раима Матраимова. После этого Саймаити убили.

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