Новым главой Госкомиссии по делам религии назначили Акина Токталиева. Об этом в интервью «Клоопу» сообщила пресс-служба комиссии.

По её данным, Токталиева представили коллективу 13 ноября. До него Госкомиссией руководил Зайырбек Эргешов.

Акин Токталиев — бывший адвокат и.о. президента Садыра Жапарова, депутата Таланта Мамытова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Он защищал интересы чиновников в суде, когда в 2012 году их обвинили в попытке насильственного захвата власти.

С приходом Жапарова в кресло и.о. президента и премьер-министра, в Кыргызстане ежедневно становится известно о новых назначениях.

Например, чиновник полностью сменил состав кабмина, ещё назначил своего соратника и друга Камчыбека Ташиева главой ГКНБ. Ташиев и Жапаров являются сооснователями партии «Мекенчил», которая в этом году впервые участвовала в парламентских выборах.

Жапаров также заменил полпредов в шести областях, двое из которых — Абсаттар Сыргабаев и Сабыркул Ашимбаев, также как Ташиев, состоят в «Мекенчил».