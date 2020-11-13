Пресс-служба ГКНБ сообщила о задержании прокурора Ошской области Улукбека Омурзакова. По данным Госкомитета, Омурзаков подозревается в организации захвата угольного месторождения. Вместе с прокурором силовики задержали четырех приближенных к нему людей, которые причастны к захвату.

По данным ГКНБ, группа людей из спортклуба «Мухамед Умар» в январе 2020 года проникла на угольный карьер компании «Жолчырак». Они выгнали работников карьера, захватили спецтехнику и добыли уголь на 82 млн сомов.

При этом они не выплатили налоги и социальные отчисления. По всем фактам ГКНБ, Генпрокуратура и МВД продолжают проверку. Улукбек Омурзаков — брат заместителя министра внутренних дел Суйуна Омурзакова.

Проверка в отношении Улукбека Омурзакова началась еще 3 ноября. Это произошло после того как житель города Ош Канназар Ыдырысов на встрече с и.о. президента Садыром Жапаровым сообщил о притеснении со стороны Улукбека Омурзакова.

На следующий день Ыдырысов обратился в ГКНБ и рассказал, что Омурзаков около года назад незаконно захватил угольное месторождение компании «Жолчырак» и вымогал деньги. Сам Ыдырысов является соучредителем компании «Жолчырак».