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Пресс-служба «Кыргызалтын» сообщила, что глава компании Алмаз Алимбеков написал заявление об увольнении по собственному желанию 12 ноября.

«Коллектив с сожалением воспринял его отставку, так как Алимбеков был одним из самых эффективных руководителей компании», – отметили в «Кыргызалтыне».

В компании отметили, что на место Алимбекова хотят назначить Эльмурзу Укубаева. Ранее он работал в аппарате правительства.

Алмаз Алимбеков занимал должность председателя правления «Кыргызалтына» с 29 апреля 2015 года, его кандидатуру предложил Совет директоров компании.

Митинг против «Кыргызалтына»

11 ноября в Бишкеке перед Домом правительства прошел митинг – на акцию протеста вышли жители сел Эмгечил, Казарман, Кемин и Чаткал.

Участники мирного собрания требовали увольнения главы компании Алмаза Алимбекова. Они заявили, что руководство компании нарушает законы и призвали и.о. президента Садыра Жапарова обратить на это внимание.

«В течение пяти лет с его стороны было немало нарушений, у нас есть видеофакты кражи золота. Местные жители недовольны тем, что им обещали построить мясокомбинат, гостиничный комплекс и установить специальные ящики для разведения пчел после того, как китайцы начнут работы на месторождении Солтон-Сары, но ничего из этого никто не выполнил. Ранее Алмаз Алимбеков объявил банкротство на месторождении, но почему тогда, как пришли китайцы, работа началась? Сейчас там получают до 30 килограммов золота в месяц», — сказали митингующие.

В «Кыргызалтын» заявили, что обвинения митингующих в адрес руководства компании – «ложь и очередная грязь», и что «за митингующими стоят люди, которые хотят занять руководящие должности в “Кыргызалтын”».

«Им надо помнить, что мы живем в правовом государстве и все должно быть в рамках закона. Если бы Алмаз Алимбеков не работал, то с 2016 года компания давно бы закрылась. Сейчас у “Кыргызалтына” хорошие показатели, работают месторождения совместно с инвесторами», — отметили в компании.

Позже в тот же день несколько протестующих пришли в компанию и извинились за проведение митинга против ее руководства. По их словам, они убедились, что компания все-таки оказывает поддержку жителям сел, где расположено месторождение Солтон-Сары.

Открытое акционерное общество «Кыргызалтын» — это крупнейшее предприятие Кыргызстана, специализирующееся на освоении месторождений золота. Оно было основано в 1992 году для объединения предприятий горнодобывающей отрасли, и для того, чтобы поддержать действующие предприятия и новые проекты по добыче золота.

По итогам 2019 года чистая прибыль ОАО «Кыргызалтын» составила 310,5 млн сомов. На 2020 год была запланирована прибыль 850 млн сомов.

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