Манасчы Доолот Сыдыков 12 ноября установил новый рекорд. Он беспрерывно зачитывал эпос «Манас» 14 часов 27 минут.

Он мог рассказывать эпос и дольше, однако его остановили, чтобы не нанести урон здоровью. До этого другие манасчы зачитывали эпос не более 10 часов.

Манасчы начал своё выступление на центральной площади Ала-Тоо в 9:43 утра. На протяжении всего дня к площади съезжались десятки зрителей, чтобы поддержать Сыдыкова.

Мероприятие было организовано, чтобы зафиксировать сказание эпоса в Книге рекордов Гиннесса. Специально для этого на площади установили юрту высотой 5 метров. По словам манасчы, это было одним из условий, чтобы войти в Книгу рекордов.

Эпос «Манас» — крупнейший эпос в мире. Он рассказывает о подвигах и жизни героя Манаса и его потомков.

«Манас» включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также входит в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире — он состоит из более 500 тысяч строк.

Сказителей эпоса называют манасчы. Погружаясь в транс они могут часами непрерывно читать по памяти строки из эпоса.